Con la caminata, hondureños expresaron estar decididos a defender su futuro

San Pedro Sula, Honduras.

Ayer, Honduras vivió una jornada histórica de unidad y esperanza, por primera vez, la Iglesia Católica y la Confraternidad Evangélica se unieron en una caminata de oración por la paz y la democracia, convocando a miles de hondureños en Tegucigalpa y más de 50 ciudades del país, así como en comunidades en el extranjero.

Esta caminata no solo fue una manifestación de fe, sino también un recordatorio del poder de la unidad y la esperanza en tiempos de incertidumbre. Al unir sus voces y corazones, la Iglesia Católica y la Confraternidad Evangélica enviaron un mensaje de que juntos, como nación, pueden caminar hacia un futuro de paz, justicia y democracia.

Esta iniciativa generó controversia y críticas, especialmente desde sectores del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre). Desde su convocatoria, la caminata fue vista por algunos como un acto de oposición disfrazado, interpretando que las iglesias estaban tomando una postura política contraria al gobierno actual.

Esta percepción se intensificó en redes sociales, donde funcionarios y simpatizantes de Libre expresaron su descontento, señalando que el evento podría erosionar su base de apoyo.

Por otro lado, los organizadores del evento insistieron en que la caminata fue un acto apartidista y espiritual, centrado en la fe y el compromiso ciudadano con la democracia.

Analistas han señalado que, en un contexto de polarización y desconfianza institucional, la participación de las iglesias en este tipo de actividades puede ser vista como una forma de influir en el clima electoral y en la opinión pública.

Alberto Avilés, líder de sociedad civil y comunicador social, ofreció su perspectiva sobre el significado de la caminata y su impacto en la ciudadanía.

Según Avilés, “la caminata se realizó porque lo que está pasando en el país no es normal, es algo anormal. Este es un tema nacional, nos compete a todos, no es un asunto de un partido político en particular”.

La participación ciudadana, según continúo diciendo, refleja la preocupación de la población por el rumbo del país y su compromiso con la democracia.

“La caminata se acentuó en toda la República de Honduras porque la gente está tomando esto como un tema de país y no como un tema político, es un acto que involucra a toda la sociedad”, indicó.

Destacó, además, que fue un llamado a la responsabilidad de la clase política y a la conciencia de los ciudadanos.

“El mensaje fue claro, no es un mensaje contra este gobierno en particular, sino contra toda la clase política del país. Cuando un partido gobierne, no debe creerse dueño del país ni del destino de los hondureños, cada ciudadano debe tener derecho a decidir su propio destino este próximo 30 de noviembre", aseguró.

Subrayó la importancia de la participación ciudadana como herramienta de cambio y como mecanismo para exigir responsabilidad a los políticos. “Estamos claros que el 30 de noviembre vamos a darle un castigo a los que nos han hecho mucho daño como políticos, este es el mensaje que la caminata buscaba transmitir a toda Honduras”, concluyó.

De su parte, el abogado y analista Héctor Pérez, compartió su interpretación sobre el significado de la jornada. “Ayer se manifestó y se pronunció la voz de Dios, porque cuando el pueblo hondureño se manifiesta, es porque Dios lo está motivando”, afirmó Pérez.

Según este analista, la participación ciudadana fue masiva e impredecible: “Vimos una cantidad incuantificable, personas se iban incorporando en el trayecto, personas que uno ni sabía de dónde salían, no solo los feligreses de la Iglesia Católica o Evangélica, sino también ciudadanos de otra índole que sintieron el deber y el compromiso de salir a manifestarse en pro de Honduras y del pueblo hondureño”.

Pérez criticó los intentos de algunos observadores de contabilizar a los participantes. “Es irrisorio querer hacer un conteo cuando se trata de una cantidad incuantificable. Desde el inicio hasta el final, la participación fue dinámica, personas se incorporaban a lo largo del trayecto o llegaban tarde, mientras otras no podían completar toda la caminata”, explicó.

En cuanto al mensaje subyacente de la caminata, fue enfático, al expresar que el trasfondo es claro; es decir, la población está dispuesta y lista para luchar por su país. "Este mismo espíritu se verá masivamente el día de las elecciones, el 30 de noviembre, necesitamos realmente un cambio para el país”, reflexionó.

La opinión de Pérez refuerza la interpretación de quienes consideran la caminata como un acto simbólico de protesta civil y de presión social hacia la clase política, más allá de su carácter religioso.

Esta actividad también fue recibida con elogios por parte del expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien destacó el papel de las iglesias en la consolidación de la democracia y la reconciliación nacional.

“Ver juntas tanto a la Iglesia Evangélica como a la Iglesia Católica, marchando por Honduras y por el pueblo hondureño es algo muy significativo”, expresó Lobo Sosa.

El expresidente comentó que el acto refuerza un principio fundamental: “No hay nada más importante en un país que respetar el derecho del pueblo, y el pueblo tiene el derecho de elegir quién lo va a representar", y eso no se puede evitar.

Lobo Sosa aprovechó para felicitar públicamente a las iglesias, recordando su papel en su gobierno: “Mi gobierno, junto con las iglesias, tanto la Católica como la Evangélica, contribuyeron mucho en la reconciliación de Honduras, siempre han estado presentes y debemos reconocer su esfuerzo”.

Respecto al futuro y las expectativas tras esta jornada de movilización ciudadana, el expresidente hizo un llamado a la participación activa en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

“Hay que seguir firmes sabiendo que el día donde llegamos al ‘Río de las Verdades’ es el último domingo de noviembre. Hay que ir todos a votar y defender la mesa, yo enseño hoy mi diploma porque hice el curso de capacitación de mesas, igual que mis hijos Jorge y Rosa, estamos listos para ejercer nuestra responsabilidad cívica”, especificó.

El expresidente también hizo un énfasis en la importancia de la vigilancia del proceso electoral, al asegurar que la transparencia y la defensa del voto se convierten en un mandato para todos los ciudadanos comprometidos con la democracia.

Las iglesias Católica y Evangélica de Honduras expresaron, ayer, sábado, que "es posible caminar juntos" en el país, e invitaron a la población a acudir a votar en las elecciones generales del 30 de noviembre.

"Toda Honduras ha visto que sí es posible caminar juntos, la diversidad en la libertad nos enriquece mutuamente, por ello invitamos a todos los ciudadanos con derecho a votar a que el 30 de noviembre de este 2025 ejerzan con respeto, responsabilidad de ilusión, su derecho a voto, cada quien en su conciencia que opte", subrayó el mensaje de las dos iglesias leído al final de la caminata de oración por Honduras, a la que invitaron desde el 18 de julio.

La declaración fue leída por el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, acompañado del pastor Gerardo Irías, de la Confraternidad Evangélica.

La caminata, que duró unas dos horas y se celebró a lo largo de un bulevar de la capital hondureña, fue acompañada por miles de personas, entre hombres, mujeres y niños, a las que su sumaron otras que lo hicieron en algunas de las principales ciudades del país.