En vivo: La gran caminata de oración de las iglesias en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Cientos de hondureños creyentes, entre ellos evangélicos y católicos, saldrán este sábado a las calles en más de 50 ciudades para orar por el bienestar del país y la democracia. La invitación a la "extensa oración por Honduras" la hicieron la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica mediante una declaración del arzobispo, José Vicente Nácher, y el pastor Gerardo Irías, en un evento en Tegucigalpa en el que hubo una representación de la empresa privada.

Con palabras de fe y esperanza, culmina la caminata en Tegucigalpa (actualización a las 3:50 pm)

La gran caminata de oración llegó a su fin en el barrio Morazán de Tegucigalpa, dejando a su paso un rastro de emoción y devoción. Después de horas de recorrido, miles de hondureños se congregaron para elevar una oración final, clamando por la paz, el perdón y la unidad en su nación. Los representantes de las diferentes iglesias culminaron con palabras de fe y esperanza, clamando por unas elecciones limpias para el próximo 30 de noviembre del 2025.

Gabriela Castellanos se presenta en la caminata de oración (actualización a las 3:40 pm)

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, se hizo presente en la caminata convocada por las iglesias Católica y Evangélica.

"Aquí estamos, el CNA dice presente en esta caminata de unidad, de fe, de esperanza y por defender la democracia", afirmó Castellanos.



De rodillas, hondureños claman a por la patria (actualización a las 3:30 pm)

En otras regiones del país, compatriotas de La Ceiba, Atlántida y Olancho también se unieron a la movilización, saliendo a las calles para ser parte de la gran jornada nacional por la paz. En medio del fervor de la caminata de oración, un himno ha resonado con fuerza en las calles, convirtiéndose en el símbolo de la jornada: la canción "Te pido la paz".

Muchos hondureños, conmovidos por el momento, se arrodillaron sobre las calles clamando por la paz para Honduras.



Choluteca, Santa Rosa de Copán y Tegucigalpa comienzan la caminata de oración (actualización a las 2:30 pm)

Con una oración inicial y entre gritos de “¡Viva Honduras!” y “¡Viva Jesús!”, dio inicio la caminata de oración en Choluteca, Santa Rosa de Copán y Tegucigalpa.

En distintos departamentos del país, los participantes marcharon con cánticos de júbilo e himnos que acompañaron la jornada espiritual. Posteriormente, los creyentes entonaron durante la marcha el Himno Nacional de Honduras, muchos de ellos con lágrimas en los ojos y agradeciendo a Dios por su respaldo.

Inicia la caminata de oración en San Pedro Sula (actualización a las 2:00 pm)

Los sampedranos no se quedaron atrás y dijeron presente a la caminata de oración, reuniéndose con banderas en mano y gritando: “¡Viva Honduras!”.

"Venimos a representar la iglesia evangélica, hoy somos una hermandad a nivel nacional", mencionó una joven durante la caminata.

Los creyentes aseguraron que se hicieron presente por su amor a Honduras. "Amamos la nación", gritaron en algarabía los respresentantes de las iglesias.



Presidente de la asociación de pastores: "Son más de 200 buses los que vienen en camino" (actualización a las 1:00 pm)

Mario Banegas, presidente de la asociación de pastores, expresó que la caminata no tiene fines políticos, a pesar de que algunos políticos han anunciado su presencia. "No es una marcha política, amamos a Honduras y hoy venimos a orar por la presidenta y por cada partido político", afirmó. De igual manera, detalló que esperan la llegada de más de 200 buses con participantes antes de las 2:00 p. m., la hora de inicio programada en Tegucigalpa.

Creyentes llenan de algarabía el bulevar Suyapa en Tegucigalpa (actualización a las 12:30 pm)

Así se vive el ambiente en Tegucigalpa, horas antes del inicio de la gran caminata por la paz.

Con entusiasmo y portando carteles alusivos a la democracia y el fortalecimiento de la familia hondureña, creyentes, familias, grupos y asociaciones de todos los pensamientos se están congregando en el bulevar Suyapa.

La Bandera de Honduras, el símbolo unificador de la caminata en Tegucigalpa (actualización a las 12:00 am)

Con banderas de Honduras como principal distintivo, centenares de personas se congregan en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa para participar en la caminata por la paz y la democracia en el país.

Representantes de diversas iglesias llegan a las cercanías de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), listos para iniciar la marcha en las próximas horas, con el objetivo de orar por la paz y el futuro de la nación. Unas 40 mil banderas de Honduras serán entregadas a las personas que asistan a la caminata. Arnoldo Avilez detalló que con donaciones de personas se mandaron a elaborar las banderas que son el símbolo que van a portar los feligreses. Es para que los hondureños puedan decir "amo a Honduras, amo este país y hoy estoy marchando por la paz". La subispectora Rixi Montoya, vocera de la DNVT, detalló que el cierre del bulevar Suyapa va a provocar que los conductores busquen rutas alternas para llegar a su destino final.

Policía Nacional coordinará seguridad y cierres de calles durante la caminata (actualización a las 11:00 am)

El alto mando de la Policía Nacional aseguró que estará presente este sábado desde las 11:00 de la mañana en el estacionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), en Tegucigalpa, para coordinar el recurso humano policial que brindará servicios de seguridad y ejecutará cierres de calles durante la marcha. Más de 500 agentes policiales han sido confirmados para resguardar el bulevar Suyapa en Tegucigalpa.

Con fe y esperanza, Lempira se suma a la caminata de oración (actualización a las 10:30 am)

Decenas de hondureños creyentes salieron a marchar en San Sebastián, Lempira, con pancartas, cánticos y sombrillas, como representación de las iglesias católica y evangélica. A un costado de las carreteras, los ciudadanos pidieron paz y democracia mediante la fe y el clamor a Dios.

Hondureños en Estados Unidos se unen a la caminata de oración (actualización a las 10:20 am)

La caminata de oración no solo se desarrolla en Honduras. También se extendió en la ciudad de Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos.

Decenas de hondureños residentes se sumaron a la jornada espiritual, reafirmando el carácter internacional de esta manifestación de fe y esperanza.

Comayagua, el primer departamento donde inició la caminata de oración (actualización a las 10:00 am)

La caminata de oración por Honduras comenzó este sábado en Comayagua, donde cientos de hondureños se unieron a la convocatoria de las iglesias católica y evangélica.