Recorrido de la caminata de las iglesias en San Pedro Sula y otras ciudades

San Pedro Sula, Honduras.

Este sábado 16 de agosto, San Pedro Sula y otras 50 ciudades del país serán escenario de una masiva manifestación pacífica que busca promover la unidad nacional, la paz y el respeto al proceso electoral, bajo el lema Caminata de Oración por Honduras.

La actividad, organizada por las iglesias Católica y Evanéligca, se desarrollará de manera simultánea en más de medio centenar de ciudades, a partir de las 2:00 de la tarde.

Aunque Tegucigalpa y San Pedro Sula serán los principales puntos de concentración, la convocatoria se extiende a comunidades de todo el país.

La iniciativa, originada en las organizaciones religiosas cristianas, ha encontrado eco en diversos sectores de la sociedad civil, el sector empresarial, gremios profesionales y otras fuerzas vivas, que han confirmado su respaldo.