Recorrido de la caminata de las iglesias en San Pedro Sula y otras ciudades

San Pedro Sula y más de 50 ciudades de Honduras se alistan para vivir este sábado 16 de agosto una histórica jornada cívica, con miles de personas sumándose a la Caminata de Oración

En San Pedro Sula, el recorrido empieza en el Monumento a la madre, sigue por la Avenida Circunvalación y termina en la Plaza Central.

San Pedro Sula, Honduras.

Este sábado 16 de agosto, San Pedro Sula y otras 50 ciudades del país serán escenario de una masiva manifestación pacífica que busca promover la unidad nacional, la paz y el respeto al proceso electoral, bajo el lema Caminata de Oración por Honduras.

La actividad, organizada por las iglesias Católica y Evanéligca, se desarrollará de manera simultánea en más de medio centenar de ciudades, a partir de las 2:00 de la tarde.

Aunque Tegucigalpa y San Pedro Sula serán los principales puntos de concentración, la convocatoria se extiende a comunidades de todo el país.

La iniciativa, originada en las organizaciones religiosas cristianas, ha encontrado eco en diversos sectores de la sociedad civil, el sector empresarial, gremios profesionales y otras fuerzas vivas, que han confirmado su respaldo.

El evento nace como un espacio de clamor ciudadano en medio de un ambiente político tenso, marcado por la reciente crisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Vamos a caminar juntos, en paz y esperanza, para expresar nuestro anhelo de una Honduras con justicia, libertad, unidad, paz, desarrollo y respeto”, expresaron las iglesias convocantes en un comunicado conjunto.

