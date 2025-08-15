Recorrido de la caminata de las iglesias en San Pedro Sula y otras ciudades

Este sábado 16 de agosto, San Pedro Sula y otras 50 ciudades del país serán escenario de una masiva manifestación pacífica que busca promover la unidad nacional, la paz y el respeto al proceso electoral, bajo el lema <b>Caminata de Oración por Honduras</b>.La actividad, organizada por las iglesias Católica y Evanéligca, se desarrollará de manera simultánea en más de medio centenar de ciudades, a partir de las 2:00 de la tarde.Aunque Tegucigalpa y <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/sanpedro/seguridad-caminata-oracion-honduras-san-pedro-sula-iglesias-LE27011587" target="_blank">San Pedro Sula</a> serán los principales puntos de concentración, la convocatoria se extiende a comunidades de todo el país.La iniciativa, originada en las organizaciones religiosas cristianas, ha encontrado eco en <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/caminata-oracion-honduras-paz-democracia-2025-GE27014839" target="_blank">diversos sectores de la sociedad civil, el sector empresarial, gremios profesionales y otras fuerzas vivas</a>, que han confirmado su respaldo.