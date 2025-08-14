Iglesias, gremios y sociedad civil se suman a la Caminata de Oración por Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Con el propósito de reunir a millones de hondureños, la Caminata de Oración por Honduras, impulsada por iglesias católicas y evangélicas, se ha convertido en una causa común que suma a diversos sectores y organizaciones. La convocatoria es mañana, sábado 16 de agosto, a las 2:00 pm, en al menos 50 municipios, incluyendo el Distrito Central y San Pedro Sula, donde se espera la mayor participación para orar por la paz y la democracia.

Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), manifestó: "Apoyamos esta iniciativa de las iglesias, esta gran caminata a favor de orar por la paz de Honduras. Nosotros, como Cohep, mi persona, estamos también preparados para participar, porque queremos orar por una Honduras donde reine la paz y defender la democracia". Paola Díaz, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), animó a los hondureños a asistir mañana a la convocatoria religiosa. "Entre más hondureños nos unamos a orar por nuestro país, podemos lograr los resultados de vivir en paz en Honduras y de tener un mejor futuro para nuestros hijos", expresó Díaz. La líder empresarial reiteró: "Esta debe de ser una decisión personal, que cada hondureño debe adoptar de acuerdo con las creencias que tiene; si cree o no en Dios y en el poder de la oración, entonces la asistencia debe de ser así como lo han convocado los líderes de estas dos iglesias".

La sociedad civil se une a la Caminata de Oración

Otras instituciones de la plataforma de la sociedad civil aprovecharon la oportunidad para decir presente en la Caminata de Oración por Honduras. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) hizo público el interés de sus empleados y alentó, mediante sus redes sociales, a la población a ser parte de la jornada nacional de oración. "Este sábado nos unimos a la Caminata y Oración por Honduras. ¡Un solo clamor, una sola fe, una nación en esperanza!", posteó la ASJ en sus cuentas. La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) se unió al llamado colectivo de otras organizaciones, al manifestar: "Reafirmamos nuestro compromiso con los valores democráticos y expresamos nuestro total respaldo a las iglesias católica y evangélica". Recordaron: "Este sábado 16 de agosto, invitamos a toda la ciudadanía a sumarse y acompañar a las iglesias en una marcha pacífica en defensa de la democracia y la paz en nuestro país".

Gremios profesionales y reservistas de las FF AA

Siempre a favor de este movimiento que pedirá por la paz y la democracia en la patria, el Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras (CCDH) se pronunció para acuerpar la actividad. "Nosotros, como miembros del Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras, respetamos todo tipo de asociación, todo tipo de culto; el llamado se nos ha hecho durante todos estos fines de semana a que acompañemos esta caminata por la paz", dijo Marco Garay, presidente del CCDH. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) tampoco se ha querido quedar atrás en este recorrido religioso. Blanca Izaguirre, titular del Conadeh, indicó que "el Comisionado va a estar allí en calidad de observador, asegurándose que todo se lleve de manera pacífica y acompañando al pueblo, que para eso está el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos". Izaguirre reprochó los ataques contra líderes religiosos en el preámbulo de la caminata, pero recordó que el Conadeh está para velar por los derechos humanos de todos los hondureños. De los últimos en decir presente está un grupo de oficiales en condición de retiro de las Fuerzas Armadas de Honduras. Con la convicción de que la Caminata de Oración por Honduras solo traerá cosas buenas para el país, un nutrido grupo de exmiembros de la entidad castrense también se sumará.