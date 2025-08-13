EE UU: Honduras sin avances en derechos humanos ni libertad de expresión

Tegucigalpa, Honduras

Honduras no ha tenido “cambios significativos” en materia de derechos humanos ni en la protección de la libertad de expresión, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. De acuerdo con el Informe de País sobre Prácticas de Derechos Humanos 2024, el país sigue padeciendo arrestos arbitrarios, torturas, desapariciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como “graves restricciones” a la libertad de expresión y de prensa. El documento resalta que personal de medios de comunicación ha sido víctima de amenazas.

El informe señala que gran parte de delitos como extorsión, homicidios, trata de personas, secuestro, intimidación y otros son perpetrados por pandillas y grupos criminales. “El gobierno investigó y procesó algunos de estos crímenes, pero la impunidad fue generalizada”, destacó. Asimismo, el Departamento de Estado consideró que el gobierno hondureño “adoptó” medidas creíbles para identificar y castigar a funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, pero enfrenta obstáculos como la falta de recursos en el sistema judicial, la corrupción y la interferencia por intereses políticos.

Libertad de prensa en Honduras

El informe recopiló que algunos medios de comunicación reportaron exclusión de eventos oficiales y la imposibilidad de recibir ingresos publicitarios del gobierno "por su presunta cobertura periodística antigubernamental". También señaló que "altos representantes del gobierno criticaron a la sociedad civil y a miembros de la comunidad internacional por comentarios percibidos como críticos con el gobierno". El documento añade que "en algunas industrias, como la agricultura, el servicio doméstico y la seguridad, los empleadores no respetaban los derechos de maternidad ni pagaban el salario mínimo, las horas extra ni las vacaciones". Además, menciona que trabajadores agrícolas llegan a ser sancionados por tomar días libres legalmente autorizados, y que en algunos sectores no se paga el salario mínimo de manera consistente. Otra problemática es la intervención gubernamental en actividades sindicales, incluyendo ignorar o suspender acuerdos colectivos y despedir a miembros y líderes sindicales.

Abusos de las fuerzas de seguridad

El Departamento de Estado citó que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) contabilizó ilegalidades cometidas por elementos de seguridad pública.