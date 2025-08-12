“Se han ido fiscales...”: reconoce Luis Javier Santos, jefe de la Uferco

Tegucigalpa, Honduras

La salida de fiscales del Ministerio Público (MP) durante este año, una situación revelada recientemente por funcionarios de la institución, fue confirmada por Luis Javier Santos Cruz, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco). Santos reconoció que “se han ido fiscales, creo que unos cuatro o cinco fiscales, pero han sido sustituidos por otros fiscales que vienen de otras Fiscalías”. Sin embargo, Elky Alvarado, presidenta de la Asociación de Fiscales de Honduras, dijo que al menos 25 fiscales han dejado el Ministerio Público en lo que va de 2025.

El titular de la Uferco explicó que la renuncia de varios fiscales responde a que "tienen ofertas mejores de trabajo. En el caso de la Uferco, dos de ellos están trabajando con la Defensa; los ingresos son mucho mejores que los que tienen en el Ministerio Público". Otros exfuncionarios optaron por retirarse debido a los riesgos y peligros que implica la labor fiscal, así como por haber cumplido el tiempo requerido para jubilarse. La salida de fiscales ha despertado inquietud entre litigantes frecuentes, quienes advierten una merma en la calidad de la defensa del MP, particularmente en los juicios orales.

Sobre estas críticas, Santos respondió: “De ninguna manera. Los casos que el Ministerio Público presenta en la Corte Suprema de Justicia están bien justificados, bien investigados, se adjunta toda la prueba que requiere el Código Procesal Penal; lo que pasa es que las defensas tienen que justificar su trabajo y siempre van a atacar al Ministerio Público”. El fiscal de carrera aseguró que las acusaciones recientes del MP se presentan porque existe suficiente prueba para sustentar los cargos.

"Fiscales no cumplen con las expectativas"

La abogada Nilia Ramos, quien dejó su cargo de fiscal hace varios años, opinó que el Ministerio Público no cumple con las expectativas de los profesionales del derecho. “Cuando hay un presupuesto bastante bajo, cuando no hay logística y, aunado a eso, un fiscal general (Johel Zelaya) que no tiene el conocimiento idóneo como para dirigir la institución, recibiendo instrucciones desde la Casa de Gobierno; obviamente va a estar en desacuerdo los fiscales de carrera”, argumentó Ramos. La ahora litigante privada dice que los fiscales de carrera han sido reemplazados por personal inexperto con respaldo político.