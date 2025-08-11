Concurso docente: Educación da última prórroga a maestros

Tegucigalpa, Honduras

La ampliación del plazo responde a solicitudes presentadas por organizaciones magisteriales a nivel nacional. "Hacemos el llamado a los compañeros maestros a no dejar la inscripción para el último día; inscríbanse ya y completen sus requisitos de méritos profesionales, porque no habrá otra prórroga", advirtió Daniel Esponda, ministro de Educación.

La Junta Nacional de Selección Docente amplió por una semana más el proceso de inscripción al concurso de docentes 2025 , cuya segunda prórroga finaliza este viernes 15 de agosto. Los maestros aún pueden inscribirse o subsanar documentación para participar.

Los maestros que aún no se inscriben o que no han subsanado la documentación tienen hasta el viernes para hacerlo a través de la página oficial del concurso docente, agregó el funcionario.

Para este proceso se espera la participación de al menos 30,000 profesores. Sin embargo, la Secretaría de Educación aún no ha dado a conocer la fecha en que se realizará el concurso.

Serán alrededor de 5,000 plazas las que se someterán a concurso, según declaraciones de Esponda.

"Todos los meses hay jubilados, pero la cantidad de maestros que están a la espera de una oportunidad laboral es mayor; tener concursantes para cinco mil plazas nos va a permitir escoger lo mejor", explicó el funcionario.

Esponda mencionó que se trata de un proceso moderno, ya que las inscripciones han sido automáticas en los concursos administrados en conjunto con la Junta Nacional de Selección.

"Con este nuevo proceso de concurso vamos a tener algo más innovador; dentro de esa lógica, ya no estaremos revisando méritos profesionales a la antigua o al capricho del que está sentado a la mesa. Eso permitirá que quien concursó en 2024, para este proceso no reciba menos valores profesionales que el año anterior", detalló el funcionario.