Más de 30,000 docentes inician inscripción para optar a una plaza, ¿cuántas hay disponibles?

Tegucigalpa, Honduras

Se estima que cerca de 30,000 profesores participarán este año en el concurso docente, el cual lleva seis meses de retraso, pues debió realizarse en enero, como lo establece la ley.

Debido a la gran cantidad de maestros que intentaron inscribirse desde el primer día, la plataforma de Secretaría de Educación presentó diversos problemas: a varios docentes no les permitió completar su inscripción, a otros no se les generó el usuario, mientras que otro grupo no logró siquiera cargar la página web, denunciaron los educadores.