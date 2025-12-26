Odir Fernández pide a Nasry Asfura gobernar con ética y compromiso

Tegucigalpa, Honduras.

Odir Fernández, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), se pronunció tras el triunfo electoral de Nasry Asfura y lo instó a asumir el mandato con responsabilidad histórica, transparencia y compromiso con el pueblo hondureño. En un mensaje público dirigido al presidente electo, Fernández felicitó a Asfura por el respaldo recibido en las urnas y señaló que ese voto de confianza representa no solo una victoria electoral, sino también una exigencia ciudadana. “El voto es confianza, pero también es exigencia”, expresó el rector, al subrayar que la población espera un gobierno que honre la esperanza depositada y transforme las promesas en resultados concretos. Fernández advirtió que Honduras no puede repetir prácticas del pasado que, según señaló, estuvieron marcadas por corrupción, narcotráfico e impunidad, y enfatizó que el nuevo gobierno tiene la oportunidad de demostrar que es posible gobernar con ética pública y transparencia.

Señor Presidente Electo:

En ese contexto, hizo referencia al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, y sostuvo que su figura representa una de las etapas más oscuras de la deslegitimación institucional del país, por lo que pidió que no vuelva a tener protagonismo en la vida pública. El rector también cuestionó la reiteración de discursos sin resultados y afirmó que la ciudadanía está cansada de promesas incumplidas, por lo que demandó que la palabra vuelva a tener valor en el ejercicio del poder.

Fernández consideró clave la conformación de un gabinete con alta preparación académica, pero también con sensibilidad social, empatía y vocación de servicio, destacando el aporte del capital humano formado en la UNAH y otras instituciones del país. Asimismo, señaló que el nuevo gobierno recibirá un Estado con serios desafíos financieros e institucionales, entre ellos una deuda superior a los mil millones de lempiras pendientes de transferencia a la UNAH, situación que, dijo, no debe convertirse en excusa para la inacción. El rector hizo un llamado a humanizar la función pública, promoviendo un gobierno austero, cercano a la ciudadanía y enfocado en la eficiencia, en lugar del lujo o la ostentación. En su mensaje, Fernández subrayó la necesidad de reconciliación nacional y advirtió que gobernar implica unir y no profundizar divisiones, apostando por la paz, el diálogo y la estabilidad. Desde la Unah, el rector reiteró la disposición de la institución para trabajar por el desarrollo del país, dejando claro que su compromiso es con el pueblo hondureño y no con intereses partidarios.

Además, exhortó a la militancia del Partido Nacional a ejercer el poder con humildad, evitando la persecución política y el uso del empleo público como herramienta de presión, y reconoció la disposición del gobierno saliente para facilitar una transición ordenada.

