Este será el salario de Nasry Asfura como presidente de Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la tarde del 24 de diciembre a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, como presidente electo de Honduras para el período 2026-2030, en un proceso que se desarrolló en medio de tensiones políticas y con un escrutinio especial aún en curso.
La proclamación se dio cuando los resultados preliminares mantenían a Asfura a la cabeza de la contienda electoral, mientras diversos sectores exigían acelerar la conclusión del proceso para despejar la incertidumbre política generada tras los comicios generales del pasado 30 de noviembre.
La declaratoria del nivel presidencial fue emitida por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, junto con el consejero suplente Carlos Cardona, quienes coincidieron en que el acto del CNE “no decide, sino que constata” la voluntad expresada en las urnas.
En el documento oficial, el CNE señaló que, tras contabilizarse 18,757 actas, equivalentes al 97.86 % del total, Asfura obtuvo 1,479,748 votos válidos, resultado que lo acreditó como ganador de las elecciones presidenciales en representación del Partido Nacional.
El organismo electoral estableció que el mandato presidencial de Asfura iniciará el 27 de enero de 2026 y concluirá el 27 de enero de 2030, conforme a los plazos establecidos en la Constitución de la Repúblic
La divulgación de los resultados oficiales se realizó de manera virtual, debido a las diferencias internas entre los miembros del pleno del CNE, situación que impidió la transmisión en cadena nacional desde la sede del organismo electoral.
Durante el proceso, el consejero Marlon Ochoa denunció la supuesta gestación de un “golpe de Estado electoral”, mientras el escrutinio especial de 2,792 actas con inconsistencias avanzaba con retrasos desde su inicio el pasado 18 de diciembre.
En términos de votación, Asfura obtuvo el 40.26 % de los sufragios, superando por un estrecho margen a Salvador Nasralla, quien alcanzó el 39.54 %, con el 97.86 % de las actas escrutadas.
Tras la declaratoria oficial, el presidente electo comenzó a recibir mensajes de felicitación por parte de gobiernos y organismos internacionales, en reconocimiento a los resultados emitidos por el ente electoral hondureño.
En cuanto a su remuneración, Nasry Asfura devengará un salario mensual de 137,800 lempiras durante sus cuatro años de mandato, cifra equivalente a aproximadamente 5,228 dólares al tipo de cambio actual.
Este ingreso es el mismo que percibe actualmente Xiomara Castro, presidenta de Honduras, aunque existen funcionarios públicos con salarios superiores, como el titular del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), quien gana más de 271,000 lempiras mensuales.
De acuerdo con el cronograma oficial, Asfura asumirá la Presidencia el 27 de enero de 2026 en una ceremonia de investidura que se celebrará en el Estadio Nacional Chelato Uclés, con la asistencia de autoridades nacionales, delegaciones internacionales y representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.