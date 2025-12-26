Desesperación y filas de hasta dos días por el bono familiar

San Pedro Sula, Honduras.

Desde hace al menos seis días, el centro educativo se ha convertido en un punto de concentración masiva de familias de la zona norte del país, situación atribuida a la falta de organización por parte de las autoridades responsables de la entrega del bono.

La lluvia constante, el cansancio y la incertidumbre no han sido impedimento para que miles de ciudadanos continúen llegando al CEB Soledad Fernández, en el barrio Barandillas, donde se desarrolla la entrega del bono familiar, un apoyo económico de más de 8 mil lempiras destinado a familias en condición de vulnerabilidad.

Las autoridades únicamente han divulgado listados generales, lo que ha provocado extensas filas y una espera prolongada que, en muchos casos, se extiende por uno y hasta dos días completos.

“Yo vengo desde una aldea retirada, gasté lo poco que tenía en pasaje y ahora tengo que dormir aquí porque si me voy pierdo el turno”, expresó un adulto mayor, quien cubría sus documentos con una bolsa plástica para protegerlos de la lluvia.

A diario, alrededor de cinco mil personas llegan al centro educativo. La mayoría son adultos de la tercera edad, mujeres embarazadas, madres con bebés en brazos y personas con discapacidad, algunas en sillas de ruedas, quienes enfrentan mayores riesgos debido a las condiciones climáticas y la falta de áreas de resguardo.

“Estoy embarazada de siete meses y llevo horas de pie, no hay sillas, no hay agua y tampoco sanitarios”, relató Claudia Duarte, mientras esperaba acompañada de un familiar.

La situación también afecta a personas con discapacidad. “No puedo caminar bien y aun así tengo que hacer la fila como todos. Nadie nos da prioridad”, denunció Omar Espina, quien con bastón en mano con bastón, aseguró llevar dos días intentando ingresar.

La entrega del bono está programada para finalizar el 29 de diciembre. Aunque algunas personas fueron notificadas por los patronatos de sus comunidades, otras aseguran no haber recibido información clara ni fechas específicas. “Solo nos dijeron que viniéramos, pero no cuándo. Aquí estamos, esperando a ver si hoy sí”, comentó otra ciudadana.

Debido a los asaltos y enfrentamientos reportados en días anteriores, la Policía Nacional mantiene presencia permanente en los alrededores del centro educativo. “Nuestra función es evitar disturbios y proteger a la gente, porque la situación se ha salido de control”, manifestó un agente asignado al operativo de seguridad.

Pese a la magnitud del problema, las autoridades responsables no han brindado una postura oficial sobre las denuncias de desorganización, ni han informado si se aplicarán nuevos mecanismos para mejorar el proceso y evitar hechos violentos. Mientras tanto, los beneficiarios continúan soportando largas jornadas bajo el sol y la lluvia, aferrados a la esperanza

En lo que va del año, el Gobierno de Honduras ha impulsado diversos programas de asistencia social con el objetivo de mitigar los efectos de la pobreza, la inseguridad alimentaria y los impactos del cambio climático en las familias más vulnerables.

Entre ellos destaca el bono climático, destinado principalmente a pequeños productores y comunidades afectadas por sequías, inundaciones y otros fenómenos naturales, con el fin de apoyar la recuperación de cultivos y garantizar la seguridad alimentaria.

Asimismo, se ha desarrollado el bono educativo, un programa orientado a respaldar a estudiantes de escasos recursos y a sus familias, contribuyendo a la compra de útiles escolares, uniformes y materiales básicos, además de incentivar la permanencia en el sistema educativo.