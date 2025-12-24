Policía refuerza seguridad en ejes viales de SPS por vísperas de Nochebuena

San Pedro Sula, Honduras.

Con la llegada de las festividades de fin de año, la fisonomía de San Pedro Sula ha cambiado, no solo por el brillo de las luces decorativas, sino por la actividad policial que hoy satura los puntos neurálgicos de la ciudad. Bajo el plan estratégico "Navidad Segura", la Policía Nacional ha intensificado operativos para mantener el control de la circulación de quienes entran y salen de la ciudad.

Desde tempranas horas de este día, contingentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (Dnvt) y fuerzas preventivas se han tomado los accesos principales, estableciendo retenes y puntos de control dinámicos. La estrategia se divide en tres frentes críticos:

Eje sur: control absoluto del flujo vehicular que conecta con el occidente y el centro del país. Este punto es vital debido al alto tráfico de unidades de transporte pesado y familias que se desplazan hacia Tegucigalpa o la zona fronteriza.

Eje norte: vigilancia permanente en la vía que conduce a Choloma y Puerto Cortés. Al ser una zona de alta densidad laboral y logística, los agentes buscan prevenir el congestionamiento y detectar conductores bajo efectos del alcohol.

Eje este: monitoreo riguroso en el acceso desde La Lima. Este punto cobra especial relevancia por la cercanía con el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, facilitando el tránsito seguro de ciudadanos que regresan del extranjero para reencontrarse con sus familias.

Más allá de la vigilancia del orden público, el enfoque de este año tiene un fuerte componente de seguridad vial. Las autoridades han expresado su preocupación por el incremento de la movilidad durante diciembre, mes que históricamente registra un repunte en accidentes de tránsito.