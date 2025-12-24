Políticos reaccionan a aprobación de declaratoria presidencial del CNE

Tegucigalpa, Honduras.

Diversos representantes políticos reaccionaron este martes tras la aprobación de la declaratoria presidencial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), en un ambiente marcado por señalamientos cruzados, llamados a extender el proceso y defensas del fallo adoptado por mayoría de votos.

Declaraciones de Mel Zelaya

Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras, calificó la decisión del órgano electoral como ilegal y denunció lo que consideró un atentado contra el orden constitucional. “CNE sin quórum y en abierta ilegalidad consuma otro paso más para un golpe de Estado electoral”, afirmó Zelaya. El exmandatario sostuvo que se estaría violentando la Constitución y la ley electoral, al tiempo que cuestionó la validez del procedimiento adoptado.

"Se está violentando de manera flagrante la Constitución, la ley electoral y el principio democrático. El CNE pretende dar aprobado de facto un informe administrativo de la Secretaría General para cancelar el escrutinio especial presidencial, sepultando la verdad electoral y usurpando funciones que no le corresponden", expresó. Zelaya añadió que la resolución criminaliza impugnaciones legítimas y allana el camino hacia una declaratoria fraudulenta.

“Ninguna resolución adoptada sin quórum tiene validez legal. Ninguna elección puede declararse sin agotar el escrutinio especial. Ninguna autoridad administrativa puede suplantar la voluntad popular”, señaló, al tiempo que llamó a defender en las calles la alcaldía del Distrito Central.

Nasralla pide conteo total de votos

Por su parte, Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, exigió que se cuenten todos los votos y advirtió sobre posibles responsabilidades penales. “Cuenten los votos, nada les cuesta. La persona que toma la decisión de no aplicar el artículo 14 literal d) comete un delito electoral por el cual debe pagar con cárcel”, escribió.

Cuenten los votos, nada les cuesta. La persona que toma la decisión de no aplicar el artículo 14 literal d) comete un delito Electoral por el cual debe pagar con cárcel. Extiendan el periodo para dar la declaratoria hasta el 10 de enero. Si no lo puede decidir el @CneHonduras ,... pic.twitter.com/H2Ntg1Gp4l — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 24, 2025

Nasralla pidió además extender el plazo para la declaratoria hasta el 10 de enero y sugirió que el Congreso Nacional intervenga si el CNE no toma la decisión. “No le echen la culpa a la Navidad, ya perdieron intencionalmente 24 días después del 30 de noviembre”, agregó.

Tomás Zambrano defiende decisión del CNE

En respuesta a las declaraciones de Zelaya, Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, defendió la actuación del CNE y cuestionó la postura del partido Libre. “La altura de los hombres se mide en la derrota”, escribió Zambrano, al recordar que Nasry Asfura felicitó a Xiomara Castro tras las elecciones de 2021.

La altura de los hombres se mide en la derrota. Mientras Tito fue a su casa a felicitar a Xiomara por su victoria electoral el 2021 (pese a que se sabía y Nasralla lo confirmó este año que Rixi infló los resultados a favor de la Alianza), ud que fue vapuleado en las urnas por el... https://t.co/U8yoDbMsmj — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) December 24, 2025

Zambrano acusó a Libre de desconocer la voluntad popular y de promover el conflicto político. “Ud. que fue vapuleado en las urnas por el pueblo hondureño, sigue gritando fraude y se niega a reconocer al ahora ganador, el presidente Nasry Asfura. Es una vergüenza la actitud de Libre, pero es consistente con la que han mostrado desde su fundación”, afirmó.

Angélica Álvarez hace llamado a Nasralla

Desde el partido Libertad y Refundación (Libre), la designada presidencial Angélica Álvarez también reaccionó con un mensaje dirigido a Nasralla. “Por favor, señor presidente, no termine de dar el golpe electoral contra el pueblo, mismo que usted impulsó”, expresó. En su declaración, Álvarez cuestionó la postura del candidato liberal.

"Por favor señor presidente no termine de dar el golpe electoral contra el pueblo, mismo que usted impulsó". No ha aprendido nada este @SalvaPresidente amarrese los pantalones y defienda su triunfo no sea cobarde. https://t.co/96p9lbScIS — Angélica Álvarez (@angelica_hn1) December 24, 2025