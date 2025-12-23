Foro Madrid pide a Salvador Nasralla aceptar los resultados preliminares

Tegucigalpa, Honduras.

El Foro Madrid publicó este martes un pronunciamiento dirigido a Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, en el que lo acusa de actuar como un factor de desestabilización política tras los comicios generales celebrados el pasado 30 de noviembre. En el comunicado, el foro afirma que “Nasralla debe asumir su derrota”, y lo señala como “aliado de los Zelaya y ex vicepresidente de Xiomara”, a quien califica como “un agente desestabilizador servil a la izquierda”. Según el pronunciamiento, Nasralla estaría intentando “obstruir el escrutinio, deslegitimar al Consejo Nacional Electoral y sembrar caos y violencia en las calles”, en referencia, entre otros hechos, a los incidentes ocurridos recientemente en los que resultaron heridos tres militantes del Partido Nacional.

El Foro Madrid sostiene que estas acciones se realizan “todo sin pruebas ni sustento legal”, y atribuye la conducta del candidato liberal a una estrategia política que, según el pronunciamiento, ha sido aplicada en otros países. “Su errática conducta responde al mismo libreto que la izquierda radical ha aplicado en otros países: desconocer las reglas, presionar a las instituciones y preparar el terreno para el conflicto solo porque el resultado no le favorece”, señaló la publicación de X. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

‼️ #Honduras 🇭🇳 | NASRALLA DEBE ASUMIR SU DERROTA



Salvador Nasralla, aliado de los Zelaya y ex vicepresidente de Xiomara, es hoy un agente desestabilizador servil a la izquierda: intenta obstruir el escrutinio, deslegitimar al Consejo Nacional Electoral y sembrar caos y... pic.twitter.com/vJaOPiP47A — Foro Madrid (@Foro_MAD) December 23, 2025

El pronunciamiento advierte que Honduras no debe “volver a caer en manos” de actores políticos que, según el texto, utilizan el desorden y la confrontación como herramienta política, ni convertirse en rehén de proyectos autoritarios o ambiciones personales. Además, el Foro Madrid afirmó que la voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas debe prevalecer, y exhorta a respetar el proceso electoral y las decisiones de las instituciones correspondientes.

Panorama electoral