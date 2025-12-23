CNE aprueba declaratoria presidencial por mayoría de votos

Tegucigalpa, Honduras.

La declaratoria fue respaldada por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, quienes votaron a favor de emitir los resultados “con los datos que hasta este momento se tienen”, según lo establecido en el oficio remitido por la Secretaría General del organismo electoral.

Por mayoría de votos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la noche de este martes 23 de diciembre la declaratoria oficial de las elecciones generales de Honduras a nivel presidencial, decisión adoptada tras la salida del consejero Marlon Ochoa de la sesión del pleno.

La votación se produjo luego de que Ochoa denunciara presuntas irregularidades en el proceso electoral y anunciara su retiro de la reunión, así como la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público.

Durante la sesión, Ana Paola Hall, consejera del CNE, explicó que su voto favorable se fundamentó en criterios técnicos y legales, y no en afinidades con los resultados.

“No es nuestro trabajo que nos gusten los resultados, no es esta para tratar la declaratoria, era para revisar el tema de impugnaciones. Mi voto en este momento está basado en varias consideraciones y se las remitiré, favorable en el nivel electivo presidencial nada más”, afirmó Hall.

La consejera añadió que muchas de las impugnaciones ya habían sido conocidas y resueltas por el órgano electoral.

“Haciendo énfasis que muchas de esas impugnaciones ya fueron tratadas”, señaló.

En su intervención, Hall también denunció presiones durante el proceso deliberativo.

“Se nos coacciona y se amenaza a dos mujeres; aun así, se aprueba por mayoría de votos el informe”, expresó, en referencia a lo ocurrido durante la sesión del pleno.

Con esta decisión, el CNE avanza hacia el cierre del proceso electoral a nivel presidencial, utilizando la información disponible de la Comisión de Seguimiento del TREP y de la Dirección de Sistemas y Estrategias Tecnológicas, conforme a lo recomendado en el oficio analizado por los consejeros.