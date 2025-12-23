CNE analiza emitir declaratoria presidencial tras reunión del pleno

Tegucigalpa, Honduras.

El pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) sostuvo la noche de este martes una reunión virtual para analizar la posibilidad de emitir la declaratoria oficial de resultados a nivel presidencial, en el marco del cierre del proceso electoral de las recientes elecciones generales. La sesión se desarrolló a partir de las 7:00 de la noche, hora en la que los consejeros Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa atendieron la convocatoria para discutir el oficio AAEG-CNE-010-2025, remitido por Telma Martínez, secretaria general del CNE, en el que se solicita avanzar con la declaratoria presidencial. Durante la reunión, López y Hall votaron a favor de emitir la declaratoria únicamente a nivel presidencial, mientras que el consejero Marlon Ochoa ocupó su intervención para denunciar presuntas irregularidades en el proceso electoral.

En el documento, Martínez expone que, tras evaluar las condiciones actuales del proceso electoral, se recomienda proceder con la declaratoria utilizando la información disponible hasta el momento. "Que tomando en cuenta las condiciones antes expuestas, se sugiere emitir la declaratoria de Elecciones Generales 2025, en el nivel Presidencial, con los datos que hasta este momento se tienen a disposición por parte de la Comisión de Seguimiento TREP o en su defecto la Dirección de Sistemas y Estrategias Tecnológicas", señala el oficio. El texto también establece que las solicitudes adicionales de nulidad o de recuento especial en otros niveles electivos deben declararse sin lugar, sin perjuicio del derecho de las partes inconformes de acudir a las instancias correspondientes. "Cualquier otra solicitud de nulidad y recuento especial en otros niveles electivos, se declare sin lugar y que las partes que se sientan agraviadas acudan al TJE a interponer los recursos pertinentes", indica el documento.

Golpe de Estado Electoral - 23 de diciembre de 2025 https://t.co/ck8vIO7DwW — Marlon (@MarlonOchoaHN) December 24, 2025