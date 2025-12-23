Cohep respalda al CNE y pide responsabilidad política

Tegucigalpa, Honduras.

El escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre continuó este martes, luego de dos interrupciones prolongadas desde el lunes, con resultados que siguen favoreciendo al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, en medio de un clima de tensión política y cuestionamientos institucionales. En este contexto, Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), advirtió que el país atraviesa una crisis post-electoral que pone a prueba la democracia y la fortaleza de sus instituciones, al tiempo que expresó el respaldo del sector empresarial a la labor del Consejo Nacional Electoral (CNE). “Honduras vive una crisis post-electoral que pone a prueba nuestra democracia y sus instituciones. En este contexto, el Cohep expresa su respaldo pleno y decidido a la labor de las consejeras del Consejo Nacional Electoral, en especial a Ana Paola Hall”, afirmó Gallardo.

La presidenta del Cohep destacó que la actuación de las consejeras del CNE ha estado marcada por el coraje, el compromiso patriótico y un firme sentido democrático, pese a desempeñar su función en condiciones adversas. Según Gallardo, las funcionarias han enfrentado ataques, amenazas y discursos de odio, que no solo han afectado su labor pública, sino también a sus familias. A su juicio, la reciente petición de habeas corpus refleja cómo la institucionalidad que debía protegerlas se convirtió en una amenaza.

