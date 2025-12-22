Ana Hall y Cossette López se solidarizan con nacionalistas heridos durante el escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras

Hall manifestó su respaldo a Flor Idalia Esquivel, Joseph Alexander Galdámez y Kenia Gisela Pinto, integrantes de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento, y condenó enérgicamente cualquier acto de violencia contra quienes cumplen funciones electorales.

Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, y Cossette López-Osorio , expresaron su solidaridad con los miembros del Partido Nacional que resultaron heridos durante el proceso de salida del escrutinio especial.

“Somos un gran país, así lo hemos demostrado al mundo, y solamente juntos saldremos adelante. Reitero mi disposición a estar firme hasta el final, del lado del pueblo hondureño”, concluyó.

“La violencia nunca puede ser un medio de expresión en democracia”, afirmó, Hall haciendo un llamado a la prudencia y responsabilidad de todos los actores políticos.

Por su parte, López-Osorio responsabilizó a colectivos vinculados a Libertad y Refundación (Libre) por los ataques y denunció que la permisividad de las autoridades contribuye a la impunidad de estos hechos.



La consejera aseguró que estas acciones atentan directamente contra la vida de los nacionalistas y su derecho a la democracia.

Relató que durante el día de hoy se lanzaron varias bombas molotov contra representantes del Partido Nacional que se encontraban abordando transporte para retornar a sus hogares, tras participar en el turno “A” del escrutinio especial.



Según López-Osorio, las cámaras del 911 en la zona estaban “en mantenimiento” en el momento de los hechos, lo que a su juicio evidencia un posible abuso sistemático e impunidad.



En su denuncia, la funcionaria mencionó que los ataques y agresiones hacia miembros del Partido Nacional han sido frecuentes, incluyendo golpes a mujeres y hombres, intimidación mediante fotografías a vehículos, y agresiones físicas a pastores y personal militar.



“Ya nos habían mandado más de 15 personas a los hospitales... y ahora esto. ¿Hasta cuándo van a seguir con su permisividad?”, cuestionó.

López-Osorio subrayó que estas acciones no solo buscan afectar políticamente al Partido Nacional, sino atentan directamente contra la vida de sus militantes.



“Sé que nos quieren ver muertos (y no solo políticamente), pero no es su derecho quitarnos la vida ni robarnos la democracia”, concluyó.

