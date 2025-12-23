CNE prevé declarar este martes al nuevo presidente de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras podría conocer este martes al nuevo presidente, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proceda a emitir la declaratoria oficial de resultados a nivel presidencial, según un documento oficial.

De acuerdo con información divulgada, la secretaria general del CNE, Telma Martínez, remitió el oficio AAEG-CNE-010-2025 al pleno de consejeros, en el que se solicita avanzar con la declaratoria presidencial correspondiente a las recientes elecciones generales.

En el documento, Martínez expone que, tras evaluar las condiciones actuales del proceso, se recomienda emitir la declaratoria con base en la información disponible hasta el momento.

“Que tomando en cuenta las condiciones antes expuestas, se sugiere emitir la declaratoria de Elecciones Generales 2025, en el nivel Presidencial, con los datos que hasta este momento se tienen a disposición por parte de la Comisión de Seguimiento TREP o en su defecto la Dirección de Sistemas y Estrategias Tecnológicas”, señala el oficio.