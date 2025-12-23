CNE prevé declarar este martes al nuevo presidente de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.
Honduras podría conocer este martes al nuevo presidente, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proceda a emitir la declaratoria oficial de resultados a nivel presidencial, según un documento oficial.
De acuerdo con información divulgada, la secretaria general del CNE, Telma Martínez, remitió el oficio AAEG-CNE-010-2025 al pleno de consejeros, en el que se solicita avanzar con la declaratoria presidencial correspondiente a las recientes elecciones generales.
En el documento, Martínez expone que, tras evaluar las condiciones actuales del proceso, se recomienda emitir la declaratoria con base en la información disponible hasta el momento.
“Que tomando en cuenta las condiciones antes expuestas, se sugiere emitir la declaratoria de Elecciones Generales 2025, en el nivel Presidencial, con los datos que hasta este momento se tienen a disposición por parte de la Comisión de Seguimiento TREP o en su defecto la Dirección de Sistemas y Estrategias Tecnológicas”, señala el oficio.
El documento también establece que cualquier solicitud adicional de nulidad o de recuento especial en otros niveles electivos debe declararse sin lugar, dejando a salvo el derecho de las partes inconformes de recurrir a las instancias correspondientes.
“Cualquier otra solicitud de nulidad y recuento especial en otros niveles electivos, se declare sin lugar y que las partes que se sientan agraviadas acudan al TJE a interponer los recursos pertinentes”, indica el texto.
Según el oficio, esta decisión busca preservar la estabilidad del proceso electoral, tomando en cuenta la participación ciudadana registrada durante los comicios.
“Todo esto con el ánimo de salvaguardar el bien mayor que en este caso debe protegerse, el cual es el proceso electoral al que el 30 de noviembre del presente año, la población acudió masivamente a votar”, concluye el documento.
Panorama electoral
Mientras tanto, el escrutinio especial avanza lentamente y mantiene al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, al frente de la contienda presidencial, de acuerdo con datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), en un contexto marcado por tensiones políticas y llamados a acelerar el proceso.
Según el CNE, Asfura lidera con 1,473,909 votos (40.29 %), seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,445,456 sufragios (39.51 %). El organismo electoral tiene plazo hasta el 30 de diciembre para oficializar el cómputo final.
En tercer lugar se ubica la candidata del partido Libre, Rixi Moncada, quien no reconoce los resultados y ha solicitado la nulidad de las elecciones, con 702,388 votos (19.20 %), tras el escrutinio del 99.92 % de las actas.