Nacionalistas celebran mientras esperan declaratoria del CNE

Tegucigalpa, Honduras

Militantes del Partido Nacional y candidatos a diputados se congregaron la noche de este martes en el búnker nacionalista en Tegucigalpa, donde expresaron su respaldo al candidato presidencial Nasry “Tito” Asfura, a la espera del anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la declaratoria presidencial. La concentración se produjo minutos después de que, por mayoría de votos, el CNE aprobara este 23 de diciembre avanzar con la declaratoria oficial de las elecciones generales a nivel presidencial, decisión adoptada tras la salida del consejero Marlon Ochoa de la sesión del pleno.

En el búnker nacionalista, simpatizantes y dirigentes mostraron alegría y júbilo ante la inminente oficialización de los resultados; sin embargo, las autoridades electorales no han precisado la hora en que se realizará el anuncio público de la declaratoria.

María Antonieta Mejía: "No les vamos a fallar"

"Este es mi partido, este es el gran Partido Nacional. Estamos contentos, felices; hasta aquí Dios ha sido bueno con nosotros. El pueblo hondureño, el 30 de noviembre, le dijo a Rixi Ramona Moncada: gracias por participar", expresó María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial, tras la reunión del pleno. "No les vamos a fallar a nuestra dirigencia, a nuestros territoriales, a nuestra estructura, a nuestras juntas receptoras de votos, coordinadores de barrios y colonias. Gracias. El gran Partido Nacional vuelve a flamear en Casa Presidencial; la estrella solitaria vuelve a brillar", añadió. Mejía reiteró al pueblo que "este partido va a seguir defendiendo la democracia y la libertad", tomando como ejemplo "a ese hombre de corazón humilde y sencillo que se llama Nasry Asfura". "Con actas en mano hemos venido diciendo que los números son claros: dato mata relato; hemos dicho las cosas con la verdad en la mano", afirmó.

Aprueban emitir declaratoria presidencial