Embajada de EEUU estará cerrada hasta el viernes 26 de diciembre

La Embajada de Estados Unidos en Honduras anunció que cerrará temporalmente sus oficinas en la capital con motivo de las celebraciones de fin de año, por lo que suspenderá la atención al público desde este miércoles 24 hasta el viernes 26 de diciembre.
Mediante un comunicado, la representación diplomática indicó que las actividades administrativas y consulares se retomarán el lunes 30 de diciembre, fecha en la que se restablecerá el servicio regular.
La sede diplomática instó a los usuarios a anticipar o reprogramar trámites que coincidan con el periodo de cierre, a fin de evitar contratiempos, especialmente en gestiones consulares previamente agendadas.
La Embajada de los Estados Unidos de América permanecerá cerrada desde hoy, miércoles 24, hasta el viernes 26 de diciembre, por motivo de las festividades.— U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) December 24, 2025
Las operaciones se reanudarán el lunes 29 de diciembre. pic.twitter.com/dIye3BlVBs
Asimismo, se recordó que, pese a la suspensión de labores ordinarias, los servicios de emergencia para ciudadanos estadounidenses continuarán habilitados, conforme a los protocolos establecidos.
El cierre responde al calendario oficial de asuetos de la misión diplomática en Honduras, aplicado anualmente durante la temporada festiva.