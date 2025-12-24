Embajada de EEUU estará cerrada hasta el viernes 26 de diciembre

Tegucigalpa.

La Embajada de Estados Unidos en Honduras anunció que cerrará temporalmente sus oficinas en la capital con motivo de las celebraciones de fin de año, por lo que suspenderá la atención al público desde este miércoles 24 hasta el viernes 26 de diciembre.

Mediante un comunicado, la representación diplomática indicó que las actividades administrativas y consulares se retomarán el lunes 30 de diciembre, fecha en la que se restablecerá el servicio regular.