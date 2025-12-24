  1. Inicio
Embajada de EEUU estará cerrada hasta el viernes 26 de diciembre

Mediante un comunicado, la representación diplomática indicó que las actividades administrativas y consulares se retomarán el lunes 30 de diciembre, fecha en la que se restablecerá el servicio regular

Edificio de la embajada estadounidense en Tegucigalpa.

Tegucigalpa.

La Embajada de Estados Unidos en Honduras anunció que cerrará temporalmente sus oficinas en la capital con motivo de las celebraciones de fin de año, por lo que suspenderá la atención al público desde este miércoles 24 hasta el viernes 26 de diciembre.

Mediante un comunicado, la representación diplomática indicó que las actividades administrativas y consulares se retomarán el lunes 30 de diciembre, fecha en la que se restablecerá el servicio regular.

La sede diplomática instó a los usuarios a anticipar o reprogramar trámites que coincidan con el periodo de cierre, a fin de evitar contratiempos, especialmente en gestiones consulares previamente agendadas.

Asimismo, se recordó que, pese a la suspensión de labores ordinarias, los servicios de emergencia para ciudadanos estadounidenses continuarán habilitados, conforme a los protocolos establecidos.

El cierre responde al calendario oficial de asuetos de la misión diplomática en Honduras, aplicado anualmente durante la temporada festiva.

Redacción La Prensa
