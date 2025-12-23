Ana Paola Hall alerta a observadores nacionales e internacionales

Tegucigalpa, Honduras.

La presidenta del CNE cuestionó la actuación del consejero Marlon Ochoa , quien durante la reunión dio lectura a una denuncia penal y anunció su intención de solicitar al Ministerio Público el secuestro de documentación electoral y de los sistemas informáticos del proceso.

“Esta noche se ha aprobado un informe sobre las impugnaciones del nivel electivo presidencial”, declaró Hall al concluir la sesión.

Ana Paola Hall , presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), advirtió sobre los riesgos de judicializar el proceso electoral, tras la reunión del pleno de consejeros realizada la noche de este martes, en la que se aprobó un informe relacionado con las impugnaciones del nivel electivo presidencial.

“En la sesión, el consejero ha dado lectura a una denuncia penal, dentro de la cual manifiesta que pedirá al Ministerio Público el secuestro de documentación electoral y del sistema. ¿Cuál es el objetivo de esto justamente a días de la fecha límite de la declaratoria? ¿Quiénes salen ganando si se impide la declaratoria? ¿Quién se queda en el poder?”, expresó Hall.

Esta noche se ha aprobado un informe sobre las impugnaciones del nivel electivo presidencial. En la sesión, el Consejero ha dado lectura a una denuncia penal, dentro de la cual manifiesta que pedirá al Ministerio Público el secuestro de documentación electoral y del sistema....

La funcionaria alertó que prolongar el conflicto por la vía judicial podría tener consecuencias graves para el país.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Abramos los ojos: continuar judicializando el proceso electoral implicaría nefastas consecuencias para Honduras”, enfatizó.

Ante este escenario, Hall hizo un llamado directo a los observadores electorales y a la comunidad internacional.

“Hago un llamado a las Misiones de Observación Nacionales e Internacionales y a la comunidad internacional para que estén atentos a lo que puedan intentar hacer esta noche contra el proceso electoral o contra quienes lo dirigimos”, añadió.

Reunión del pleno

El pleno de consejeros del CNE sostuvo una reunión virtual a partir de las 7:00 de la noche, en el marco del cierre del proceso electoral de las recientes elecciones generales, con el objetivo de analizar la posibilidad de emitir la declaratoria oficial de resultados a nivel presidencial.

A la sesión asistieron los consejeros Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa, quienes discutieron el oficio AAEG-CNE-010-2025, remitido por Telma Martínez, secretaria general del CNE, en el que se solicita avanzar con la declaratoria presidencial.

Durante la reunión, Hall y López votaron a favor de emitir la declaratoria únicamente a nivel presidencial, mientras que Ochoa centró su intervención en denunciar presuntas irregularidades en el proceso electoral, manifestando su desacuerdo con avanzar en ese sentido.

La sesión se desarrolló en un contexto de tensión institucional y a pocos días del plazo legal para la declaratoria oficial de los resultados presidenciales.