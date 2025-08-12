Drogas, armas y bandas sitian Santa Bárbara

Entre 2015 y 2022, Honduras registró 165 casos de secuestro documentados oficialmente, un promedio de 20 por año. Aunque las cifras mostraron una tendencia general a la baja desde el pico de 40 casos en 2015 hasta 13 en 2022, el delito siguió presente en varias regiones del país y con montos de rescate que, en algunos años, superaron los 100 millones de lempiras.El año más crítico en términos económicos fue 2017, cuando los secuestradores exigieron más de 128.6 millones de lempiras, seguido de cerca por 2022, con 106.9 millones. En contraste, 2019 marcó un mínimo con 16.8 millones, aunque el número de casos (15) no fue el más bajo de la serie. Estos datos revelaron que, más allá de la cantidad de secuestros, las exigencias económicas fluctuaron drásticamente, lo que podría asociarse a la selección de víctimas con mayor capacidad de pago.La tasa de rescate de <b>víctimas </b>se mantuvo alta en este período de tiempo. En todos los años, el número de personas liberadas superó o igualó el de secuestros registrados, debido a que en algunos incidentes hubo más de una víctima. Por ejemplo, en 2017 se registraron 28 secuestros, pero 30 liberaciones, y en 2021, 15 secuestros con 17 rescates.Las operaciones policiales contra el secuestro han tenido resultados variables, por ejemplo, 2016 fue el año con más capturas (56 detenidos), mientras que en 2019 solo se arrestó a 18 sospechosos. El perfil de los detenidos confirmó el carácter masculinizado de este delito; es decir, en todo el periodo, más del 85% de los capturados fueron hombres, aunque cada año se registraron casos de mujeres vinculadas a estas redes criminales.En cuanto a la geografía del secuestro, el fenómeno se mantuvo disperso, pero con patrones claros, departamentos como Atlántida, Colón, Cortés, Francisco Morazán y Yoro aparecieron de forma recurrente en los reportes, reflejando zonas de tránsito, actividad comercial y rutas estratégicas para bandas delictivas. Otros departamentos como Santa Bárbara, Olancho y Copán figuraron intermitentemente.