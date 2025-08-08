Denuncian rapto de candidato a diputado del Partido Nacional en Santa Bárbara

Este viernes se denunció el rapto de Mario Orlando Reyes Mejía, diputado suplente de Mario Pérez y candidato a diputado propietario por el Partido Nacional en el departamento de Santa Bárbara.
De acuerdo con información preliminar proporcionada por el diputado Mario Pérez, Reyes habría sido interceptado por sujetos armados mientras se dirigía en caravana hacia Las Vegas, Santa Bárbara, en compañía de al menos dos personas. Entre ellos se encontraba su conductor, identificado como Juan Ramón Meza.
Según relató el diputado Mario Pérez, “iban para Las Vegas, Santa Bárbara, en caravana política. Un carro los interceptó en la carretera pavimentada, los bajó entre el desvío en San Francisco y Zacapa”.
“Se está desplegando un fuerte contingente policial por el rapto del diputado y las personas privadas de libertad en todos los municipios de Santa Bárbara”, afirmó Juan Manuel Godoy, director general de la Policía Nacional.
Hasta el momento, no se ha podido establecer comunicación con ninguno de los ocupantes del vehículo. “No contestan los celulares, no sabemos nada”, agregó el diputado Pérez.
“Cuando se reporta este tipo de rapto, se activa el protocolo de seguridad. Hasta el momento no podemos confirmar ninguna información mediática; estamos investigando”, expresó Gustavo Sánchez, secretario de Seguridad.
El hecho habría ocurrido en la carretera que conduce de Pito Solo a Las Vegas, pero las autoridades policiales aún no han emitido un informe oficial sobre el caso.
Se está a la espera de confirmación y más detalles por parte de las fuerzas de seguridad, que ya habrían sido notificadas del incidente.