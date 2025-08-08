Operativo en El Paraíso deja cuatro detenidos por atentado contra policías

EL PARAÍSO, HONDURAS

Según el reporte oficial, el operativo fue liderado por el director general de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy , y permitió detener a los sospechosos menos de 24 horas después del atentado.

El secretario de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez, informó este viernes sobre la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda responsable de un ataque armado contra agentes de la Policía Nacional en el municipio de Jacaleapa, El Paraíso.

El hecho ocurrió el jueves, cuando dos patrullas policiales fueron atacadas a tiros, resultando heridas dos agentes mujeres.

Las autoridades indicaron que en la escena se contabilizaron más de 45 impactos de bala en las unidades policiales, evidencia del intenso fuego que enfrentaron los uniformados.

Sánchez destacó que la acción forma parte de las operaciones en curso para dar con todos los implicados y garantizar la seguridad en la zona.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El caso sigue bajo investigación para determinar los móviles del ataque y posibles vínculos de los detenidos con otras actividades delictivas en el oriente del país.