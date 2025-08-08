Policía despliega operativo por rapto de Mario Reyes en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.

La acción fue confirmada por Juan Manuel Godoy , director general de la institución policial, quien indicó que se están coordinando operativos en diversos municipios del departamento.

La Policía Nacional ordenó este viernes el despliegue de un fuerte contingente en todo el departamento de Santa Bárbara , tras el rapto de Mario Orlando Reyes Mejía , diputado suplente de Mario Pérez y candidato a diputado propietario por el Partido Nacional .

“Se está desplegando un fuerte contingente policial por el rapto del diputado y las personas privadas de libertad en todos los municipios de Santa Bárbara”, declaró Godoy.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, pidió cautela ante la información no verificada que circula sobre el caso.



“Cuando se reporta este tipo de rapto, se activa el protocolo de seguridad. Hasta el momento no podemos confirmar ninguna información que circula en medios; estamos investigando”, expresó Sánchez.

Hasta el momento, Reyes permanece en calidad de desaparecido, junto a dos personas más, entre ellas su conductor, identificado como Juan Pamón Meza.



Según versiones preliminares, las víctimas se dirigían en caravana hacia Las Vegas, Santa Bárbara, cuando fueron interceptadas por sujetos armados en una zona comprendida entre San Francisco y Zacapa.

Las fuerzas de seguridad han activado los mecanismos de búsqueda e investigación, mientras se está a la espera de un pronunciamiento oficial sobre los avances del caso.