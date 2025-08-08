“Es una experiencia que no se la deseo a nadie”: Mario Reyes

San Pedro Sula

En una operación policial coordinada, Mario Orlando Reyes Mejía, diputado suplente y candidato del Partido Nacional, fue rescatado tras haber sido reportado raptado en un sector del departamento de Santa Bárbara. Reyes, quien es suplente del congresista Mario Pérez, pero que también es candidato a diputado propietario, fue localizado por equipos especiales de la Policía Nacional en la carretera que conduce de la ciudad de Santa Bárbara hacia el municipio de San Francisco de Ojuera. El legislador fue trasladado a bordo de una patrulla a la jefatura policial, donde recibió atención médica y protección inmediata. Desde la estación policial, el diputado ofreció sus primeras declaraciones públicas tras el rescate. “Gracias a Dios que nos tiene con vida. Quiero agradecer también a la Policía y reconocer que hubo una reacción inmediata. Estamos bien, tanto yo como mis compañeros, es una experiencia que no se la deseo a nadie”. Reyes explicó que al momento del incidente se dirigía al municipio de Las Vegas, donde tenía programada una reunión a las 10:00 am. “Íbamos en ruta y, de repente, el carro se apagó. En ese momento, nos bajamos para reconectar la batería del vehículo”, relató.

Acto seguido, un segundo vehículo se emparejó junto al suyo. “Descendieron varios individuos enmascarados, nos apuntaron con armas, nos ordenaron agachar la cabeza y nos obligaron a bajarnos. Luego nos llevaron hacia una zona montañosa. Todo ocurrió alrededor de las 9:50 de la mañana”, añadió. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Durante su retención, el político afirmó haber recibido entre tres y cuatro llamadas telefónicas. Afortunadamente, no fueron víctimas de agresiones físicas graves. “Solo hubo un par de empujones. Nos dijeron que no nos moviéramos durante unos 45 minutos, pero luego decidimos alejarnos del lugar donde nos habían dejado”, explicó. Al consultarle qué les dijeron los raptores, respondió: “Las personas enmascaradas nos dijeron que agacháramos la cabeza y que no los volviéramos a ver. Nos encañonaron con las pistolas, pero ellos estaban con sus capuchas, no los conocimos”. Se le preguntó cómo los habían tratado: “El muchacho que estuvo con nosotros es bien tranquilo, la persona que nos llamaba también”. “No los golpearon, en absoluto, y al inicio a mis compañeros solo un par de empujones con las pistolas, pero a mí no me hicieron nada”, reiteró Reyes.

“El carro lo recuperó la Policía en el sector de El Rodeo, ellos se lo llevaron. Desconozco si era por robo y no quisiera ser irresponsable en dar una declaración que no sea acertada”, prosiguió. El diputado fue interceptado junto a sus acompañantes Juan Ramón Meza y Faber Vásquez, quienes también fueron liberados ilesos tras la intervención de las autoridades. “Se monitoreó en tiempo real cada fase de la operación, priorizando la integridad física del diputado y la captura de los responsables”, indicó Gustavo Sánchez Velázquez, ministro de Seguridad.

Sospechosos