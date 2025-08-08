Gustavo Sánchez atribuye a la banda Los Chiputa el rapto del diputado Mario Reyes

Santa Bárbara

El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, confirmó en conferencia de prensa que la acción que mantuvo retenido al diputado Mario Reyes y a dos personas más no tuvo motivación política, sino que fue ejecutada por la estructura criminal conocida como Los Chiputa.

El operativo policial se desarrolló en la vía que conecta Santa Bárbara con San Francisco de Ojuera, donde se liberó a las víctimas.

La banda, dedicada al robo de camionetas Toyota Prado y pick-ups Hilux 4x4 de los modelos 2020 a 2025, utiliza un dispositivo electrónico de interferencia que apaga de manera remota el sistema del vehículo para facilitar el asalto y posterior traslado de las unidades hacia Guatemala.

Durante la intervención, fueron capturados dos integrantes del grupo, a quienes se les decomisó una pistola calibre 9 mm y equipo especializado para bloquear señales GPS y de telefonía móvil. Una de las detenidas cuenta con antecedentes por robo con violencia e intimidación, así como un arresto previo por robo agravado en 2021.

Sánchez indicó que se investigan vínculos de la organización con compradores internacionales y que se mantiene un trabajo coordinado con autoridades guatemaltecas para desmantelar el circuito delictivo.

La operación continúa para capturar a más implicados, incluyendo a los ocupantes de una Toyota Prado negra relacionada con el caso.