Restablecen servicio de la ruta 2 en San Pedro Sula tras denuncias de asaltos

San Pedro Sula

Durante la inspección en el lugar, se confirmó que la empresa no estaba operando debido a que sus directivos denunciaron un aumento de asaltos en las unidades de transporte.

Funcionarios de la Dirección Policial AntiMaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), a través de la División de Seguridad del Transporte Urbano de San Pedro Sula (Dstu-SPS), verificaron este viernes el paro de labores de la ruta 2 en esta ciudad.

Autoridades de la Dstu-SPS se reunieron con el presidente de la Ruta 2 y con propietarios de unidades para abordar la problemática y plantear estrategias que contrarresten la comisión de estos delitos.

Como parte de las acciones inmediatas, se coordinó con el Departamento de Estructuras Criminales de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para identificar a los responsables.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Se realizaron entrevistas a conductores y ayudantes, además de la recolección de videos de casos anteriores, con el fin de determinar a los sospechosos y su modus operandi.

La DSTU-SPS indicó que mantiene comunicación constante con los coordinadores de rutas de transporte para orientarles y garantizar la seguridad. Asimismo, se estableció que se brindará vigilancia en el recorrido de la ruta 2 con personal policial de la división.

Tras la reunión, los transportistas reanudaron el servicio, comprometiéndose a implementar nuevas estrategias que fortalezcan la seguridad en las unidades.