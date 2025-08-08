¿Quién es el diputado Mario Reyes y qué se sabe de su rapto y liberación en Santa Bárbara?

Mario Orlando Reyes Mejia es el suplente de Mario Pérez en el Congreso Nacional y en las elecciones generales buscará un puesto como diputado propietario.
En las elecciones primarias 2025 fue el diputado que más voto sacó en Santa Bárbara en el Partido Nacional.
Este profesor de profesión sacó 33,138 marcas en las elecciones primarias, 110 más que Mario Pérez que sacó 33,028 votos.
Mario Pérez, abogado y congresista por el departamento de Santa Bárbara, confirmó que su compañero de fórmula, Mario Reyes, fue privado de libertad junto a su conductor y un acompañante identificado como Juan Mesa, en el trayecto entre Pito Solo y Las Vegas, Santa Bárbara.
“Veníamos para una actividad en Santa Bárbara, en carros separados. Mario venía unos 15 minutos detrás de mí. Yo logré llegar a Las Vegas, pero otra persona nos llamó y nos dijo que vio cuando un carro los interceptó, los bajó en la carretera pavimentada, a la altura del desvío entre San Francisco y San Pablo. Hombres armados los pasaron a otro vehículo y se los llevaron raptados. Es lo que sabemos hasta hoy”, relató Pérez.
Fuentes oficiales confirmaron que Mario Reyes, junto a Juan Ramón Meza y Héctor Alvarado, se encuentran con vida. Fueron localizados por elementos de la Policía Nacional en el municipio de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara.
El legislador quedó bajo custodia policial y fue trasladado a la Jefatura Policial de la UDEP-16, donde recibió atención y protección inmediata.
Las autoridades manejan el caso como privación ilegal de libertad, ya que no existió ninguna solicitud de rescate ni exigencia de beneficio a cambio de la liberación del candidato a diputado santabarbarense.
“Estamos con vida, gracias a la Policía y al arduo trabajo; agradecidos con Dios. Desconozco lo que pasó, no tengo la menor idea. De repente se apagó el carro y nos bajamos a arreglar la batería", relató Mario Reyes.
Mario Reyes expresó que no vieron el tipo de vehículo ni a las personas que los raptaron. "Le pido a Dios que los proteja; no sé qué tipo de necesidad tienen para hacer lo que hicieron”, dijo.