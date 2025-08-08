¿Quién es el diputado Mario Reyes y qué se sabe de su rapto y liberación en Santa Bárbara?

“Veníamos para una actividad en Santa Bárbara, en carros separados. Mario venía unos 15 minutos detrás de mí. Yo logré llegar a Las Vegas, pero otra persona nos llamó y nos dijo que vio cuando un carro los interceptó, los bajó en la carretera pavimentada, a la altura del desvío entre San Francisco y San Pablo. Hombres armados los pasaron a otro vehículo y se los llevaron raptados. Es lo que sabemos hasta hoy”, relató Pérez.