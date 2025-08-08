  1. Inicio
¿Quién es el diputado Mario Reyes y qué se sabe de su rapto y liberación en Santa Bárbara?

Mario Reyes, quien fue el precandidato a diputado más votado en las elecciones primarias, "fue interceptado por hombres armados" y liberado por la Policía Nacional

1 de 10

Mario Orlando Reyes Mejia es el suplente de Mario Pérez en el Congreso Nacional y en las elecciones generales buscará un puesto como diputado propietario.
2 de 10

En las elecciones primarias 2025 fue el diputado que más voto sacó en Santa Bárbara en el Partido Nacional.
3 de 10

Este profesor de profesión sacó 33,138 marcas en las elecciones primarias, 110 más que Mario Pérez que sacó 33,028 votos.
4 de 10

Mario Pérez, abogado y congresista por el departamento de Santa Bárbara, confirmó que su compañero de fórmula, Mario Reyes, fue privado de libertad junto a su conductor y un acompañante identificado como Juan Mesa, en el trayecto entre Pito Solo y Las Vegas, Santa Bárbara.
5 de 10

“Veníamos para una actividad en Santa Bárbara, en carros separados. Mario venía unos 15 minutos detrás de mí. Yo logré llegar a Las Vegas, pero otra persona nos llamó y nos dijo que vio cuando un carro los interceptó, los bajó en la carretera pavimentada, a la altura del desvío entre San Francisco y San Pablo. Hombres armados los pasaron a otro vehículo y se los llevaron raptados. Es lo que sabemos hasta hoy”, relató Pérez.
6 de 10

Fuentes oficiales confirmaron que Mario Reyes, junto a Juan Ramón Meza y Héctor Alvarado, se encuentran con vida. Fueron localizados por elementos de la Policía Nacional en el municipio de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara.
7 de 10

El legislador quedó bajo custodia policial y fue trasladado a la Jefatura Policial de la UDEP-16, donde recibió atención y protección inmediata.

8 de 10

Las autoridades manejan el caso como privación ilegal de libertad, ya que no existió ninguna solicitud de rescate ni exigencia de beneficio a cambio de la liberación del candidato a diputado santabarbarense.
9 de 10

“Estamos con vida, gracias a la Policía y al arduo trabajo; agradecidos con Dios. Desconozco lo que pasó, no tengo la menor idea. De repente se apagó el carro y nos bajamos a arreglar la batería", relató Mario Reyes.
10 de 10

Mario Reyes expresó que no vieron el tipo de vehículo ni a las personas que los raptaron. "Le pido a Dios que los proteja; no sé qué tipo de necesidad tienen para hacer lo que hicieron”, dijo.
