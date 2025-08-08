Caen los primeros sospechosos del rapto del diputado Mario Reyes

Santa Bárbara, Honduras.

Las autoridades policiales confirmaron este viernes la detención de dos personas sospechosas de haber participado en el rapto Mario Orlando Reyes Mejía, diputado suplente de Mario Pérez y candidato a diputado propietario por el Partido Nacional en el departamento de Santa Bárbara. Los arrestos se realizaron en el sector de El Rodeo, municipio de La Trinidad, Santa Bárbara.

Según la información preliminar, se trata de un hombre y una mujer que fueron sorprendidos a bordo de la supuesta camioneta Toyota Prado color gris en la que se transportaba Mario Reyes junto a Juan Ramón Meza y Héctor Alvarado, al momento en que fueron privados de su libertad. Mario Alonso Pérez, diputado del Congreso Nacional, informó que las autoridades ya manejan perfiles que coinciden con los presuntos responsables. "Nos dicen que capturaron a unas personas que concuerdan con los rasgos físicos de las personas que raptaron al diputado", declaró Pérez. Según trascendió, su celular fue encontrado dentro de una mochila cerca de la zona donde fueron capturados los sospechosos.