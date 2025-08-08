  1. Inicio
Caen los primeros sospechosos del rapto del diputado Mario Reyes

Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el rapto del diputado Mario Reyes y sus dos acompañantes. Aún se desconoce el paradero de las víctimas.

Los arrestos se realizaron en el sector de El Rodeo, municipio de La Trinidad, Santa Bárbara.

 Foto: captura de video
Santa Bárbara, Honduras.

Las autoridades policiales confirmaron este viernes la detención de dos personas sospechosas de haber participado en el rapto Mario Orlando Reyes Mejía, diputado suplente de Mario Pérez y candidato a diputado propietario por el Partido Nacional en el departamento de Santa Bárbara.

Denuncian rapto de candidato a diputado del Partido Nacional en Santa Bárbara

Según la información preliminar, se trata de un hombre y una mujer que fueron sorprendidos a bordo de la supuesta camioneta Toyota Prado color gris en la que se transportaba Mario Reyes junto a Juan Ramón Meza y Héctor Alvarado, al momento en que fueron privados de su libertad.

Mario Alonso Pérez, diputado del Congreso Nacional, informó que las autoridades ya manejan perfiles que coinciden con los presuntos responsables.

"Nos dicen que capturaron a unas personas que concuerdan con los rasgos físicos de las personas que raptaron al diputado”, declaró Pérez.

Según trascendió, su celular fue encontrado dentro de una mochila cerca de la zona donde fueron capturados los sospechosos.

¿Quién es el diputado Mario Reyes y qué se sabe de su rapto y liberación en Santa Bárbara?

Horas más tarde, se confirmó que el diputado suplente y sus dos acompañantes fueron encontrados sanos y salvos. Actualmente, permanecen bajo resguardo de la Policía Nacional para brindar las respectivas declaraciones sobre lo sucedido.

El rapto ocurrió la mañana de este viernes, cuando Reyes y sus acompañantes se dirigían en caravana política hacia Las Vegas, Santa Bárbara.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

