Hallan sano y salvo al diputado suplente Mario Reyes en Santa Bárbara

Mario Reyes, candidato a diputado del Partido Nacional, fue encontrado sano y salvo este viernes luego de que en horas tempranas se reportó su rapto en un sector del departamento de Santa Bárbara, noroccidente de Honduras.
Fuentes oficiales confirmaron que Reyes y sus dos acompañantes, identificados como Juan Ramón Meza y Héctor Alvarado, fueron localizados con vida por la Policía Nacional.
El hallazgo de Reyes y sus acompañantes se dio en una zona del municipio de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, donde más temprano fueron capturados dos sospechosos vinculados a este hecho.
Horas antes, las autoridades habían informado sobre el despliegue de un fuerte contingente policial en todos los municipios de Santa Bárbara como parte de la operación para ubicar a las víctimas.
“Se activó el protocolo de seguridad y se están utilizando todos los recursos disponibles para dar con su paradero”, había declarado Gustavo Sánchez, secretario de Seguridad.
El legislador está bajo custodia policial y fue trasladado hacia la Jefatura Policial de la UDEP-16, donde recibirá atención y protección inmediata. Su condición física y de salud es estable, informó la Policía.
Las autoridades manejan el caso como privación ilegal de libertad, ya que no existió ninguna solicitud de rescate ni exigencia de beneficio a cambio de la liberación del candidato a diputado santabarbarense.
Primeras palabras de Mario Reyes tras ser encontrado sano y salvo
Tras su liberación, Mario Reyes estaba visiblemente nervioso y con lágrimas en los ojos. “Estamos con vida, gracias a la Policía y al arduo trabajo; agradecidos con Dios. Desconozco lo que pasó, no tengo la menor idea. De repente se apagó el carro y nos bajamos a arreglar la batería", comenzó diciendo el diputado suplente del Partido Nacional y actual candidato a una diputación como propietario.
Reyes dijo que no vieron el tipo de vehículo ni a las personas que lo privaron de su libertad, ya que estos andaban enmascarados. "Le pido a Dios que los proteja; no sé qué tipo de necesidad tienen para hacer lo que hicieron”, dijo.
Dentro de lo poco que recuerda, Reyes contó que les dijeron que agacharan la cabeza. "Nos dijeron que no los volteáramos a ver. Nos agarraron en el desvío de San Francisco de Ojuera y nos llevaron a la montaña; hasta ahorita logramos salir a la carretera. Asumo que sí se dieron cuenta de mi información personal. No nos golpearon, solo nos empujaron y amenazaron con una pistola. Gracias al trabajo de la Policía Nacional”, agradeció.