Hallan sano y salvo al diputado suplente Mario Reyes en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras

Mario Reyes, candidato a diputado del Partido Nacional, fue encontrado sano y salvo este viernes luego de que en horas tempranas se reportó su rapto en un sector del departamento de Santa Bárbara, noroccidente de Honduras. Fuentes oficiales confirmaron que Reyes y sus dos acompañantes, identificados como Juan Ramón Meza y Héctor Alvarado, fueron localizados con vida por la Policía Nacional.

El hallazgo de Reyes y sus acompañantes se dio en una zona del municipio de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, donde más temprano fueron capturados dos sospechosos vinculados a este hecho. Horas antes, las autoridades habían informado sobre el despliegue de un fuerte contingente policial en todos los municipios de Santa Bárbara como parte de la operación para ubicar a las víctimas. "Se activó el protocolo de seguridad y se están utilizando todos los recursos disponibles para dar con su paradero", había declarado Gustavo Sánchez, secretario de Seguridad. El legislador está bajo custodia policial y fue trasladado hacia la Jefatura Policial de la UDEP-16, donde recibirá atención y protección inmediata. Su condición física y de salud es estable, informó la Policía. Las autoridades manejan el caso como privación ilegal de libertad, ya que no existió ninguna solicitud de rescate ni exigencia de beneficio a cambio de la liberación del candidato a diputado santabarbarense.

Primeras palabras de Mario Reyes tras ser encontrado sano y salvo

Tras su liberación, Mario Reyes estaba visiblemente nervioso y con lágrimas en los ojos. “Estamos con vida, gracias a la Policía y al arduo trabajo; agradecidos con Dios. Desconozco lo que pasó, no tengo la menor idea. De repente se apagó el carro y nos bajamos a arreglar la batería", comenzó diciendo el diputado suplente del Partido Nacional y actual candidato a una diputación como propietario.