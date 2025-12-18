Detienen a presunto implicado en la muerte del futbolista ecuatoriano Mario Pineida

Quito

Un presunto implicado en el asesinato del futbolista ecuatoriano Mario Pineida, del club local Barcelona, fue detenido en la provincia costera del Guayas (suroeste), informó este jueves la empresa municipal de Seguridad de Guayaquil. "Allanamientos ejecutados y presunto implicado detenido fue el resultado" del operativo en el que participó la mencionada empresa y la Policía Nacional, señaló en su cuenta de la red social X. Anotó que el resultado fue posible gracias al seguimiento técnico con el sistema de videovigilancia, que permitió detectar las motocicletas utilizadas en el hecho ocurrido ayer y, posteriormente, ubicar a un sospechoso.

En videos que circulan en redes sociales se observa cuando dos sujetos —uno con gorra y otro con casco— entran en el establecimiento en el que se encuentra Pineida. Uno de ellos dispara contra el jugador y el otro contra una mujer. Al ver al sujeto que le apunta, Pineida alza las manos, pero el sicario igualmente le dispara en repetidas ocasiones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Ante versiones que circulaban de que la mujer asesinada era pareja del futbolista, su esposa Ana Aguilar emitió un comunicado desmintiéndolo y pidiendo respeto por su duelo, su integridad y la de sus tres hijos.

Quinto futbolista asesinado