  1. Inicio
  2. · Honduras

Marvin Ponce y Eliud Girón se enfrentan en televisión: "Corrupto", "delincuente"

El exasesor presidencial Marvin Ponce y el diputado de Libre, Marco Eliud Girón, protagonizaron un acalorado enfrentamiento en televisión.

Marvin Ponce y Eliud Girón se enfrentan en televisión: Corrupto, delincuente

Marvin Ponce y Marco Eliud Girón en fotografías de archivo.
Tegucigalpa, Honduras.

Un intenso cruce de acusaciones se produjo entre el exasesor presidencial Marvin Ponce y el diputado Marco Eliud Girón, del partido Libertad y Refundación (Libre), durante una transmisión televisiva, donde ambos se señalaron por presuntos actos de corrupción, nepotismo e intercambiaron insultos en vivo.

La confrontación comenzó cuando Ponce denunció que el partido oficialista “está plagado de corrupción” y acusó a Girón de nepotismo, afirmando que su esposa ocupa un cargo de subsecretaria en la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) sin contar con la capacidad necesaria.

Estados Unidos busca que extradiciones de hondureños sean más eficientes

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias