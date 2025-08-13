Marvin Ponce y Eliud Girón se enfrentan en televisión: "Corrupto", "delincuente"

Tegucigalpa, Honduras.

Un intenso cruce de acusaciones se produjo entre el exasesor presidencial Marvin Ponce y el diputado Marco Eliud Girón, del partido Libertad y Refundación (Libre), durante una transmisión televisiva, donde ambos se señalaron por presuntos actos de corrupción, nepotismo e intercambiaron insultos en vivo.

La confrontación comenzó cuando Ponce denunció que el partido oficialista “está plagado de corrupción” y acusó a Girón de nepotismo, afirmando que su esposa ocupa un cargo de subsecretaria en la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) sin contar con la capacidad necesaria.