Cifras de deportados hondureños se mantienen estables pese a advertencias de Trump

Pese a las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump sobre posibles deportaciones masivas, el número de hondureños retornados en lo que va de este año se mantiene estable en comparación con el mismo período de 2024. Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), del 1 de enero al 7 de agosto de este año, los Centros de Atención al Migrante Retornado han recibido a un total de 23,629 connacionales. Esa cifra apenas representa un incremento de 3,147 personas en comparación con el mismo período de 2024, cuando se registraron 20,482 retornos.

Especialistas en migración consideran que, si bien el aumento es real, ese 15% no refleja un patrón de deportaciones masivas como el que se esperaba tras las declaraciones de Donald Trump a inicios de su administración. Aunque reconocen que el leve incremento es producto de las duras políticas migratorias que Estados Unidos impuso, los datos del INM indican que solo el 43.3% de los hondureños retornados provienen de ese país. En los primeros ocho meses de 2024 se reportó 15,578 hondureños que fueron retornados desde la nación norteamericana; pero en lo que va de este año hay 16,942 retornados, es decir, 1,364 hondureños más. Lo que significa que este año el retorno de hondureños desde Estados Unidos subió alrededor del 9%, respecto al año pasado. El 56% de los hondureños que regresaron al país lo hacen desde Guatemala; mientras que desde México la cifra de retornados no alcanza todavía a los 4,870 hondureños que fueron deportados desde ese país en 2024.

Baja cifra de hondureños que se autodeportan

Elsy Reyes, coordinadora de Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, expresó que la mayor parte de hondureños retornados vengan de Guatemala es debido a las acciones que está tomando el país para evitar el tránsito de migrantes hacia Estados Unidos. De los 23,629 hondureños retornados, apenas 785 lo hicieron de manera voluntaria; el resto fue deportado, establecen los datos del INM. Además, muestran que el 74% son hombres; la mayoría entre los 21 a 40 años de edad; en el caso de las mujeres que representan el 11%, el rango de edad promedio es de 21 a 30 años. La niñez y juventud migrante hondureña es el segundo grupo etario que más retorna al país, en lo que va de este año se reporta 3,418 niños y jóvenes, de los que 1,000 son menores de 10 años; el resto está entre los 11 y 20 años.