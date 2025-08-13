Hondureño mató a su hijo y disparó a su pareja y expareja en Texas, según Fiscalía

​​​San Antonio, Estados Unidos.

Un violento tiroteo registrado la noche del domingo en un apartamento del sector West Side, San Antonio, Texas, Estados Unidos, dejó como saldo un joven muerto, dos mujeres gravemente heridas y tres menores brevemente desaparecidos. El hecho ocurrió poco antes de las 11:00 p. m. en el complejo Woodfield Apartments, ubicado en Altitude Drive, cerca del Loop 410.

De acuerdo con la Policía de San Antonio, el presunto atacante, un hondureño identificado como Wilfredo López, de 40 años, abrió fuego contra la madre de su hijo, su actual pareja y su hijo mayor, provocándoles heridas de bala en la cabeza. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia a un hospital local, donde el hijo del sospechoso, de 22 años, falleció horas después. Las dos mujeres permanecen en condición crítica.