Hondureño mató a su hijo y disparó a su pareja y expareja en Texas, según Fiscalía

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia a un hospital local, donde el hijo de Wilfredo López falleció horas después. Las dos mujeres permanecen en condición crítica.

El hondureño está acusado de graves cargos en Texas.

​​​San Antonio, Estados Unidos.

Un violento tiroteo registrado la noche del domingo en un apartamento del sector West Side, San Antonio, Texas, Estados Unidos, dejó como saldo un joven muerto, dos mujeres gravemente heridas y tres menores brevemente desaparecidos.

El hecho ocurrió poco antes de las 11:00 p. m. en el complejo Woodfield Apartments, ubicado en Altitude Drive, cerca del Loop 410.

De acuerdo con la Policía de San Antonio, el presunto atacante, un hondureño identificado como Wilfredo López, de 40 años, abrió fuego contra la madre de su hijo, su actual pareja y su hijo mayor, provocándoles heridas de bala en la cabeza.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia a un hospital local, donde el hijo del sospechoso, de 22 años, falleció horas después. Las dos mujeres permanecen en condición crítica.

Tras el ataque, López huyó en una camioneta llevándose a otros tres menores, lo que desató un operativo policial en toda la ciudad. Horas más tarde, fue detenido durante una parada de tráfico rutinaria. Los niños fueron encontrados ilesos.

Las autoridades informaron que López enfrenta cargos por asesinato, dos delitos de asalto agravado con arma mortal y entrada ilegal desde una nación extranjera. Hasta el momento, no se ha revelado el motivo del ataque.

