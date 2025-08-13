Más de 100 buses apoyarán la caminata de las iglesias en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Representantes del sector transporte afirmaron este miércoles su total apoyo hacia las iglesias evángelicas y católicas que participarán en la caminata del 16 de agosto. Más de 100 unidades de transporte serán puestos, de forma gratuita, a disposición de los creyentes que asistirán a la caminata en Tegucigalpa, capital de Honduras.

El comunicado fue brindado por Wilmer Cálix, dirigente del sector, quien a la vez confirmó que la ayuda es brindada "sin ninguna mala intención política". "Creemos que la iglesia Evangélica y la Católica han acompañado a la familia hondureña por muchos años, haciendo las cosas correctas. Esta es una jornada, lo han dejado claro las iglesias, de oración, no de consignas contra el gobierno, sino por la paz del país", señaló Cálix en la entrevista.