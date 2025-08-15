Honduras en oración por la paz y la democracia en jornada histórica

San Pedro Sula, Honduras

Sin camisetas ni banderas de partidos políticos, miles de hondureños que profesan el cristianismo, entre evangélicos y católicos, saldrán este sábado a las calles para orar por el bienestar del país y pedir a Dios el fortalecimiento de la democracia. Por primera vez, y como un hecho histórico, las iglesias Católica y Evangélica realizan una actividad conjunta denominada Caminata de Oración por Honduras, con el propósito de enviar un mensaje de unidad en medio de un ambiente marcado por la confrontación política de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.

Aunque los líderes religiosos prefieren dejar las cifras a la voluntad divina, representantes de organizaciones civiles calculan que la asistencia podría superar los dos millones de participantes que, además de orar, buscan despertar conciencia en la población. En declaraciones a medios de la capital, Patricia Tábora, presidenta de la organización Por Nuestros Hijos, afirmó que solo en Tegucigalpa esperan más de 200,000 personas, entre creyentes y no creyentes. El pastor Denis López, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras en el norte y coordinador de la caminata en San Pedro Sula, dijo:"Nosotros estamos haciendo esta caminata de parte de Dios y los números le corresponden a Dios. Dios es el que está convocando a todo este pueblo. Nosotros esperamos que miles de personas van a ir a caminar este sábado 16 de agosto a partir de las dos de la tarde". En entrevista con Diario LA PRENSA, López recordó:"A Dios no le agradó cuando el rey hizo un censo para ver cuántas personas tenía, porque cuando nosotros hacemos un censo, es como que la fuerza la tuviéramos nosotros. Lo más importante es que, los que vamos a ir a la caminata, vamos a ir unidos en un solo sentir, un solo pensar. Eso es lo que nos va a dar la victoria. Cualquier cantidad que sea de cristianos o gente con un corazón de intercesor, eso va a determinar la victoria". La caminata se realizará en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, La Esperanza, Danlí, Siguatepeque, Santa Rosa de Copán y más de 30 ciudades pequeñas. También participarán representantes del Colegio de Abogados, del Colegio de Periodistas, militares retirados y empresarios. Fernando García, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), expresó:"Esperamos que la caminata sea multitudinaria y va a servir para unir a Honduras". Añadió: "Los políticos no han entendido que los problemas de Honduras no se van a resolver, sino que estamos todos en comunión, conjunción, trabajando en equipo. Para que eso se dé, lo primer que tiene que haber es un diálogo, pero que tenga de verdad, respeto, tolerancia, que no se discuta dogmas, sino problemas puntuales y se dé soluciones técnicas".

El sacerdote católico Luis Estévez, en entrevista con LA PRENSA, destacó que los hondureños participarán de manera voluntaria “en esta caminata que no tiene otro objetivo que el de orar por Honduras, por la familia, por la vida y por la democracia”. Estévez reconoció que, dadas las tensiones políticas, algunos ciudadanos critican el llamado de las dos iglesias. Sin embargo, aclaró que la actividad no busca promover partidos políticos, sino transmitir un mensaje religioso de paz y respeto a la voluntad popular. “Nos estamos uniendo como iglesias. Es un hecho histórico, estamos uniendo nuestra voz por Honduras. La gente está positiva y sabemos que hay una porción pequeña que no quiere unirse por otras circunstancias. Han malinterpretado nuestro papel de iglesia, piensan que como iglesia nosotros no podemos caminar, ni salir defendiendo la democracia, también dando un mensaje de paz. Esas son falsas interpretaciones, porque como iglesia tenemos lo que llamamos la doctrina social de la iglesia y los principios de la solidaridad y la justicia y de la paz están dentro de la doctrina de la Iglesia Católica”, señaló. El sacerdote explicó que la Iglesia Católica instruyó a sus feligreses a portar únicamente la bandera de Honduras, evitar símbolos de partidos políticos, llevar pancartas con mensajes inspirados en la Biblia y abstenerse de consignas que favorezcan o ataquen a candidatos. “El objetivo no es político, sino, más bien, viendo el ambiente de confrontación, se está viviendo un poquito de desunión, no se están respetando los elementos del Estado, no se ve una independencia de poderes, estamos llamando a orar. Oramos por Honduras, nosotros no estamos a favor de ningún partido, obviamente hay un partido de gobierno y mucha gente va a pensar que vamos aludiendo a ese partido de gobierno, para nada”, manifestó. Los organizadores llamaron a los partidos políticos a mantenerse al margen para evitar que la actividad sea utilizada con fines proselitistas o se intente crear un clima de tensión durante la jornada, “que no es una marcha, no es un plantón”. Diario LA PRENSA verificó que quienes participen lo harán de manera voluntaria y no por imposición de organizaciones con intereses partidarios.

“Voy a luchar por la democracia. Para mí y para mi familia es importante defender la democracia, aunque vivamos con limitaciones y muchos problemas. Queremos vivir sin miedo en un país donde haya trabajo y no desempleo, como ahorita. Con el actual gobierno, está sucediendo todo lo contrario”, declaró Iliana Sosa, una católica sampedrana que llegó a la iglesia San Vicente de Paúl a comprar banderas de Honduras para portar en la caminata. Al igual que ella, Gloria Burgos adquirió en esa iglesia ocho camisetas que sus familiares vestirán durante la jornada. Aunque “por motivos de trabajo” no asistirá, instó a los hondureños a sumarse:“Esta camiseta dice: Caminando juntos con esperanza y fe. Buscando el bienestar de nuestras familias. No tiene nada de político”.