Algarabía y entusiasmo: miles de capitalinos culminan la caminata de oración

Así se vivió el ambiente en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa, en donde cientos de hondureños se congregan por la democracia y la paz de la nación.

Algarabía y entusiasmo: miles de capitalinos culminan la caminata de oración
1 de 12

Con un ambiente de fervor y algarabía, miles de hondureños se congregaron hoy en el bulevar Suyapa de la capital para participar en la masiva caminata de oración por la paz y la democracia en Honduras.

 Foto: Alex Pérez/ LA PRENSA
2 de 12
2 de 12

El evento reunió a creyentes, familias y asociaciones de diversos pensamientos, todos unidos por un amor sincero hacia la nación. Asimismo, más de 500 agentes policiales fueron confirmados para resguardar el bulevar Suyapa en Tegucigalpa.

 Foto: Alex Pérez/ LA PRENSA
3 de 12
3 de 12

Desde tempranas horas de la tarde, el bulevar se llenó de personas que, portando la bandera nacional y carteles alusivos a la paz, el respeto y el fortalecimiento de la familia, se preparaban para iniciar el recorrido.

 Foto: Alex Pérez/ LA PRENSA
4 de 12
4 de 12

"Estoy desde las 10:30 de la mañana y vivo a unas cuadras del bulevar, todo por un solo objetivo", expresó un capitalino en una entrevista.

 Foto: Alex Pérez/ LA PRENSA
5 de 12
5 de 12

Católicos y evangélicos se unieron bajo una sola hermandad en la caminata histórica de oración. "Todo por Honduras", se escuchó el grito de los hondureños durante la caminata.

 Foto: Alex Pérez/ LA PRENSA
6 de 12
6 de 12

Mario Banegas, Presidente de la Asociación de Pastores, enfatizó que la caminata no persigue fines políticos, a pesar de la presencia de figuras públicas.

 Foto: Alex Pérez/ LA PRENSA
7 de 12
7 de 12

"No es una marcha política, amamos a Honduras y hoy venimos a orar por la presidenta y por cada partido político", aseguró Banegas.

 Foto: Alex Pérez/ LA PRENSA
8 de 12
8 de 12

El ambiente, cargado de emoción y fe, demostró el anhelo de los capitalinos por un futuro más próspero y seguro para Honduras, en un contexto de inseguridad y desigualdad social.

 Foto: Alex Pérez/ LA PRENSA
9 de 12
9 de 12

La invitación a la "extensa oración por Honduras" la hicieron la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica mediante una declaración del arzobispo, José Vicente Nácher, y el pastor Gerardo Irías, en un evento en Tegucigalpa en el que hubo una representación de la empresa privada.

 Foto: Alex Pérez/ LA PRENSA
10 de 12
10 de 12

"Nadie nos ha obligado, salimos para humillarnos delante de Dios como nación", expresó una hondureña durante la caminata.

 Foto: Alex Pérez/ LA PRENSA
11 de 12
11 de 12

Después de 30 días de convocatoria, este evento masivo se está llevando a cabo en 18 cabeceras departamentales y más de 40 municipios de Honduras.

 Foto: Alex Pérez/ LA PRENSA
12 de 12
12 de 12

Con cantos y carteles se sumaron jóvenes, niños y adultos de forma masiva para expresar su fe y pedir por la paz en Honduras.

 Foto: Alex Pérez/ LA PRENSA
