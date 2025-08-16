Algarabía y entusiasmo: miles de capitalinos culminan la caminata de oración

Con un ambiente de fervor y algarabía, miles de hondureños se congregaron hoy en el bulevar Suyapa de la capital para participar en la masiva caminata de oración por la paz y la democracia en Honduras.
El evento reunió a creyentes, familias y asociaciones de diversos pensamientos, todos unidos por un amor sincero hacia la nación. Asimismo, más de 500 agentes policiales fueron confirmados para resguardar el bulevar Suyapa en Tegucigalpa.
Desde tempranas horas de la tarde, el bulevar se llenó de personas que, portando la bandera nacional y carteles alusivos a la paz, el respeto y el fortalecimiento de la familia, se preparaban para iniciar el recorrido.
"Estoy desde las 10:30 de la mañana y vivo a unas cuadras del bulevar, todo por un solo objetivo", expresó un capitalino en una entrevista.
Católicos y evangélicos se unieron bajo una sola hermandad en la caminata histórica de oración. "Todo por Honduras", se escuchó el grito de los hondureños durante la caminata.
Mario Banegas, Presidente de la Asociación de Pastores, enfatizó que la caminata no persigue fines políticos, a pesar de la presencia de figuras públicas.
"No es una marcha política, amamos a Honduras y hoy venimos a orar por la presidenta y por cada partido político", aseguró Banegas.
El ambiente, cargado de emoción y fe, demostró el anhelo de los capitalinos por un futuro más próspero y seguro para Honduras, en un contexto de inseguridad y desigualdad social.
La invitación a la "extensa oración por Honduras" la hicieron la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica mediante una declaración del arzobispo, José Vicente Nácher, y el pastor Gerardo Irías, en un evento en Tegucigalpa en el que hubo una representación de la empresa privada.
"Nadie nos ha obligado, salimos para humillarnos delante de Dios como nación", expresó una hondureña durante la caminata.
Después de 30 días de convocatoria, este evento masivo se está llevando a cabo en 18 cabeceras departamentales y más de 40 municipios de Honduras.
Con cantos y carteles se sumaron jóvenes, niños y adultos de forma masiva para expresar su fe y pedir por la paz en Honduras.