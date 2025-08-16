Honduras realizará hoy la caminata de oración por la democracia

Tegucigalpa, Honduras.

En la capital, Patricia Tábora, presidenta de la organización Por Nuestros Hijos, estimó la presencia de más de 200,000 personas, tanto creyentes como no creyentes.

La actividad iniciará a partir de las 2:00 de la tarde y se desarrollará en más de 50 ciudades, entre ellas Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, La Esperanza, Danlí, Siguatepeque y Santa Rosa de Copán.

Miles de hondureños, entre católicos y evangélicos , se preparan para participar este sábado en la caminata de oración por Honduras , un evento histórico que por primera vez reúne a ambas iglesias con el propósito de pedir a Dios por el bienestar del país y el fortalecimiento de la democracia.

El pastor Denis López, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras en el norte y coordinador de la caminata en San Pedro Sula, expresó: “Nosotros estamos haciendo esta caminata de parte de Dios y los números le corresponden a Dios. Dios es el que está convocando a todo este pueblo. Nosotros esperamos que miles de personas van a ir a caminar este sábado 16 de agosto a partir de las dos de la tarde”.

A la convocatoria también se han sumado gremios profesionales como el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Gustavo Rafael Solórzano Díaz, presidente del CAH, afirmó que un grupo de abogados marchará bajo el lema: “Abogados por la democracia, por la familia y la paz”.

El sacerdote Luis Estévez destacó la trascendencia de la iniciativa: “Nos estamos uniendo como iglesias. Es un hecho histórico, estamos uniendo nuestra voz por Honduras. La gente está positiva y sabemos que hay una porción pequeña que no quiere unirse por otras circunstancias. Han malinterpretado nuestro papel de iglesia, piensan que como iglesia nosotros no podemos caminar, ni salir defendiendo la democracia, también dando un mensaje de paz. Esas son falsas interpretaciones, porque como iglesia tenemos lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia y los principios de la solidaridad y la justicia y de la paz están dentro de la doctrina de la Iglesia Católica”.

Por su parte, Paola Díaz, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), animó a los capitalinos a asistir y participar en la movilización.

El transporte público también anunció su colaboración. En Tegucigalpa estarán disponibles al menos 100 unidades para facilitar el traslado de los asistentes a esta movilización nacional, que se desarrolla bajo el lema “Caminar juntos por la familia y la democracia”, y cuyo carácter es espiritual y no partidario.