Inicia la caminata de oración en Comayagua y en Estados Unidos

La caminata de oración por Honduras comenzó este sábado en Comayagua, donde cientos de hondureños se unieron a la convocatoria de las iglesias católica y evangélica.
La movilización recorrerá las calles de la capital colonial y culminará en la catedral, con la celebración del Jubileo de las Familias.
El evento, considerado histórico por ser la primera vez que ambas iglesias realizan una actividad conjunta de esta magnitud, busca enviar un mensaje de unidad y fe en medio del ambiente político que vive el país.
Minutos después, se reportó el inicio de la caminata en San Sebastián, Lempira, donde cientos de creyentes se encuentran marchando con cánticos, pancartas y sombrillas.
La caminata no solo se desarrolla en Honduras. También se extendió en la ciudad de Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos. Decenas de hondureños residentes se sumaron a la jornada espiritual, reafirmando el carácter internacional de esta manifestación de fe y esperanza.
Con el lema “Caminar juntos por la familia y la democracia”, la movilización continúa en distintas ciudades del país y en comunidades de hondureños en el exterior.
La marcha se desarrollará en más de 50 ciudades, entre ellas Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, La Esperanza, Danlí, Siguatepeque y Santa Rosa de Copán.