Inicia la caminata de oración en Comayagua y en Estados Unidos

Comayagua, Honduras.

La caminata de oración por Honduras comenzó este sábado en Comayagua, donde cientos de hondureños se unieron a la convocatoria de las iglesias católica y evangélica.

La movilización recorrerá las calles de la capital colonial y culminará en la catedral, con la celebración del Jubileo de las Familias.

El evento, considerado histórico por ser la primera vez que ambas iglesias realizan una actividad conjunta de esta magnitud, busca enviar un mensaje de unidad y fe en medio del ambiente político que vive el país.

Minutos después, se reportó el inicio de la caminata en San Sebastián, Lempira, donde cientos de creyentes se encuentran marchando con cánticos, pancartas y sombrillas.