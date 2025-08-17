Vaticano destaca caminata de iglesias por la paz y unidad en Honduras

San Pedro Sula, Honduras. El Vaticano reconoció y destacó la masiva participación de fieles católicos y evangélicos en la Caminata de Oración por Honduras, realizada ayer, sábado, en Tegucigalpa y más de 50 ciudades del país, así como en comunidades hondureñas en el extranjero. La cobertura de Vatican News, medio oficial de la Santa Sede, subrayó que la movilización, organizada conjuntamente por la Iglesia Católica y la Confraternidad Evangélica de Honduras, envió un mensaje contundente de esperanza, unidad y fe compartida en un país marcado por la polarización social y política.

Bajo el lema bíblico "Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y salvación" (Is 52,7), la caminata fue descrita por el Vaticano como una muestra de civismo y fervor religioso, con el propósito de reafirmar la fe en Jesucristo como fundamento de la reconciliación nacional. El arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, y el pastor Gerardo Irías, de la Confraternidad Evangélica, leyeron un mensaje conjunto en el que afirmaron que "toda Honduras ha visto que sí es posible caminar juntos", resaltando la riqueza de la diversidad cuando se vive en libertad.

El Vaticano también subrayó el mensaje de los líderes religiosos que invitaron a la ciudadanía a participar activamente en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, ejerciendo el voto de manera consciente, pacífica y responsable. El comunicado final exhortó a los candidatos a cargos de elección popular a promover el diálogo abierto, la transparencia y el bien común, recordando que los valores de justicia, honestidad y equidad deben inspirar la política hondureña.