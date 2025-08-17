Registran 32 casos de violencia política contra mujeres este año

Tegucigalpa, Honduras.

Entre enero y julio del 2025 se registraron al menos 32 casos de violencia política hacia las mujeres, siendo las formas más comunes las campañas de desprestigio en redes sociales, la exclusión simbólica dentro de los partidos, la colocación en listas sin posibilidades reales de elección y la falta de apoyo económico y de formación política.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) urgió al Congreso Nacional aprobar el proyecto de Ley Contra la Violencia Política hacia las Mujeres, con un enfoque interseccional, así como, formular sanciones efectivas ante tales actos de degradación en razón de género.

El proyecto fue presentado el 8 de marzo de 2022 —Día Internacional de la Mujer— por las diputadas Fátima Mena (PSH) y Johana Bermúdez (PN), con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia política de género, permitiendo la participación segura de mujeres en política.

El proyecto aún no ha sido aprobado y continúa estancado en el Congreso Nacional, sin haber llegado a su tercer debate. Esto se mantiene incluso en el contexto del intenso proceso electoral de 2025.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El ente estatal de derechos humanos considera que, debe haber una inclusión de disposiciones específicas en los instructivos y materiales electorales que tengan como objetivo la prevención y atención de incidentes de violencia hacia las mujeres, que conlleven, a su vez, un componente de promoción por medio de campañas de sensibilización en todo el país.