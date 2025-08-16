Gobierno de Honduras amplía Estado de Excepción por 45 días más

Tegucigalpa

El Estado de Excepción Parcial seguirá vigente en Honduras. El Gobierno anunció que la medida se extenderá por 45 días más, del sábado 16 de agosto a las 6:00 p.m. hasta el lunes 29 de septiembre.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad informó que este plan ha dejado resultados positivos. En lo que va de 2025, 93 municipios no registran homicidios, lo que representa el 31% del país.

Además, 265 municipios reportan entre cero y ocho crímenes, es decir, el 89% del territorio nacional. Con estas cifras, la tasa de homicidios se redujo en 13 puntos porcentuales por cada 100 mil habitantes.

La Secretaría de Seguridad informó que este plan ha dejado resultados positivos. En lo que va de 2025, 93 municipios no registran homicidios, lo que representa el 31% del país. Además, 265 municipios reportan entre cero y ocho crímenes, es decir, el 89% del territorio nacional. Con estas cifras, la tasa de homicidios se redujo en 13 puntos porcentuales por cada 100 mil habitantes.