FFAA rechazan acusaciones de fiscal estadounidense Pam Bondi

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.) rechazaron categóricamente las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, quien afirmó que el país recibía pagos por permitir el tráfico aéreo ilegal de drogas hacia territorio estadounidense. En un comunicado, la institución castrense manifestó que cumple con su mandato constitucional de garantizar la defensa, soberanía y seguridad de la nación, manteniendo una “firme posición frente a cualquier amenaza externa o interna que ponga en riesgo la integridad territorial”.

Las FF. AA. calificaron como falsas las aseveraciones de Bondi y señalaron que, lejos de permitir actividades ilícitas, el territorio hondureño se ha convertido en un “área hostil” para las redes del narcotráfico debido a la presión permanente y las operaciones militares. Como ejemplo, mencionaron el reconocimiento otorgado por el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur de EE. UU., contralmirante Jeffrey K. Randall, al comandante de la Fuerza Naval de Honduras por su labor en detección, interdicción y detención de narcotraficantes. Según el reporte, en los últimos tres años y medio se han decomisado 37,226 kilos de cocaína, erradicado casi 15 millones de arbustos de hoja de coca, destruido 83 estructuras clandestinas de procesamiento, inhabilitado 21 áreas de aterrizaje, incautado 1,757 armas de fuego y decomisado más de 36 millones de lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.