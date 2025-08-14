FF AA urgen a Cancillería defender con firmeza soberanía de cayos Zapotillos

San Pedro Sula, Honduras

Las Fuerzas Armadas de Honduras hicieron un llamado directo y urgente a la Cancillería para que mantenga una vigilancia permanente y una estrategia sólida de defensa sobre los cayos Zapotillos, en medio de la creciente disputa internacional que involucra a Belice y Guatemala. La exhortativa llega en un momento clave, tras la demanda que Belice presentó en 2022 contra Honduras ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), solicitando que se defina el estatus legal de estos islotes caribeños de 127 kilómetros cuadrados. "Se ha planteado la necesidad urgente de que la Secretaría de Relaciones Exteriores dé seguimiento continuo a la demanda de Belice y fortalezca la defensa jurídica y diplomática de la soberanía nacional. Además, se pide un registro histórico y militar de la presencia de la Fusep en los cayos y una estrategia interinstitucional que incluya a las Fuerzas Armadas, Cancillería y entes de seguridad marítima", aconsejan desde el medio digital institucional. Los militares consideran que el litigio por los cayos Zapotillos no solo es un tema de derecho internacional, sino también de seguridad nacional, integridad territorial y defensa histórica. "En un contexto regional marcado por disputas marítimas, Honduras debe estar preparada para defender sus intereses con firmeza y unidad institucional", reflexionan.

Aunque según las FF AA, los Zapotillos están deshabitados, hacen referencia a su ubicación estratégica entre Punta Gorda (Belice), Punta Manabique (Guatemala) y la costa norte hondureña los convierte en un punto geopolítico sensible, afirma la institución castrense en la publicación. En una visita que LA PRENSA realizó a los cayos Zapotillos en julio de 2024 se pudo comprobar que al menos cinco de los pequeños islotes sí están habitados; en particular, el Hunting Caye, donde hay permamente presencia militar y de migración de Belice. También hay ocupación permanente en los cayos Limón, Nicolás y Seal donde incluso hay alojamientos turísticos concurridos en época de verano. La institución castrense recordó que Honduras ejerció soberanía efectiva sobre los cayos desde la administración de Tiburcio Carías Andino (1922–1949), cuando la antigua Fuerza de Seguridad Pública (Fusep) mantenía un destacamento en la zona.

En 1985, un intento hondureño por restablecer presencia fue rechazado por autoridades beliceñas. La controversia se intensificó en marzo de 1981, cuando el Reino Unido, Belice y Guatemala publicaron las “Bases de Entendimiento” que otorgaban a Guatemala el uso y disfrute de los cayos de Ranguanar y Zapotillo, sin tomar en cuenta las reclamaciones de Honduras. Ocho días después, Tegucigalpa presentó una protesta formal ante el Reino Unido. La Constitución hondureña de 1982, en su artículo 10, reconoce expresamente a los cayos Zapotillos como parte del territorio nacional, aunque en la Carta Magna de 1957 no figuraba. Esta inclusión se dio tras la protesta notada por Guatemala, que en el año 2000 presentó una nota oficial contra la delimitación marítima hondureña, reafirmando que dicha acción no tiene efectos jurídicos sobre su reclamación, remomoró el diario digital. En 1996, las Fuerzas Armadas de Honduras señalaron al Ministerio de Relaciones Exteriores por permitir que, durante décadas, Belice ejerciera dominio sobre los cayos sin objeción suficiente.

El 16 de noviembre de 2022, el Gobierno de Belice presentó una demanda formal contra Honduras ante la Corte Internacional de Justicia, solicitando que se determine el estatus legal de los cayos Zapotillos. Belice alega que estos han sido parte de su territorio desde principios del siglo XIX, primero como colonia británica y posteriormente como Estado independiente. El caso se fundamenta en el Artículo XXXI del Tratado Americano sobre Soluciones Pacíficas de 1948 (Pacto de Bogotá) y el artículo 36 del Estatuto de la Corte. Sin embargo, Guatemala respondió asegurando que la demanda no procede, ya que los cayos también son reclamados por su país y actualmente son parte de un arbitraje internacional entre Belice y Guatemala, bajo el Acuerdo Especial de 2005.