Jorge Cálix sobre denuncia de EE UU: “El mundo confirma lo que sabíamos”

Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal de Honduras (PLH), manifestó este jueves su postura sobre las recientes acusaciones de la fiscal estadounidense Pam Bondi, relacionadas con presuntos pagos de Venezuela para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Según Cálix, las declaraciones de la fiscal estadounidense "solo confirmaron lo que Honduras ya sabía".
“La fiscal general de Estados Unidos ha dicho con todas sus letras: el régimen de Nicolás Maduro paga para usar el espacio aéreo de Honduras como puente del narcotráfico hacia Norteamérica. Y eso no pasa gratis”, comentó Cálix en su cuenta de X.
En sus declaraciones públicas, el diputado liberal aseguró que la Casa Presidencial es cómplice de las acciones ilícitas de Venezuela y de su presidente.
Hoy el mundo confirma lo que en Honduras ya sabíamos...— Jorge Cálix (@JorgeCalix) August 14, 2025
pic.twitter.com/LFShTXnkrw
"¿Quién gobierna Honduras hoy? Parece que le deben lealtad a los narcos del sur que les financian", concluyó Cálix.
Según declaraciones de Bondi a la cadena Fox, "hay un puente aéreo donde el régimen venezolano paga para tener acceso al espacio aéreo libre y sin ser detectado en Honduras, Guatemala y México, donde pueden traficar y transportar estas drogas, también están intercambiando dinero por sobornos, para que los puertos y espacios de entrada para llevar todas estas drogas a Estados Unidos y otros países".
Reacción del Gobierno de Honduras
Ante las recientes declaraciones de Estados Unidos, el Gobierno de Honduras rechazó las acusaciones y se defendió de ellas.
"Rechazamos de forma enérgica la falsa declaración de la Fiscal Pam Bondi. El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro libra una ofensiva histórica contra el crimen transnacional del narcotráfico, ejecutando los decomisos de cocaína más grandes y jamás registrados", indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores del país centroamericano en redes sociales.
El pasado día 9, Xiomara Castro expresó el respaldo del Estado hondureño a Nicolás Maduro, acusado por EE.UU. de ser un líder narcotraficante, y su solidaridad frente a lo que calificó como "ataques infundados".
"El Estado de Honduras rechaza de manera categórica las acusaciones formuladas contra el presidente Nicolás Maduro", afirmó Castro en un mensaje en redes sociales.Expresó además su "plena solidaridad con el pueblo de Venezuela y su presidente ante los ataques infundados de los que hoy es objeto", y que Honduras mantiene un "respeto irrestricto" al principio de autodeterminación de los pueblos y al Derecho Internacional".