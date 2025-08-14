Jorge Cálix sobre denuncia de EE UU: “El mundo confirma lo que sabíamos”

Tegucigalpa, Honduras.

Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal de Honduras (PLH), manifestó este jueves su postura sobre las recientes acusaciones de la fiscal estadounidense Pam Bondi, relacionadas con presuntos pagos de Venezuela para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Según Cálix, las declaraciones de la fiscal estadounidense "solo confirmaron lo que Honduras ya sabía".

“La fiscal general de Estados Unidos ha dicho con todas sus letras: el régimen de Nicolás Maduro paga para usar el espacio aéreo de Honduras como puente del narcotráfico hacia Norteamérica. Y eso no pasa gratis”, comentó Cálix en su cuenta de X. En sus declaraciones públicas, el diputado liberal aseguró que la Casa Presidencial es cómplice de las acciones ilícitas de Venezuela y de su presidente.

"¿Quién gobierna Honduras hoy? Parece que le deben lealtad a los narcos del sur que les financian", concluyó Cálix. Según declaraciones de Bondi a la cadena Fox, "hay un puente aéreo donde el régimen venezolano paga para tener acceso al espacio aéreo libre y sin ser detectado en Honduras, Guatemala y México, donde pueden traficar y transportar estas drogas, también están intercambiando dinero por sobornos, para que los puertos y espacios de entrada para llevar todas estas drogas a Estados Unidos y otros países".

Reacción del Gobierno de Honduras