Jorge Cálix en CNN: petición a Xiomara Castro sobre Maduro y ataque a Rixi Moncada

Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal de Honduras (PLH), participó el jueves en el programa Conclusiones de CNN en Español.
El exprecandidato presidencial habló sobre la situación política de Honduras previo a las elecciones generales del 30 de noviembre.
Durante su intervención, Cálix cuestionó a la presidenta Xiomara Castro y le lanzó una solicitud en relación con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.
El parlamentario opositor criticó que Castro prometió instalar la Cicih en los primeros 100 días de su mandato, pero —según dijo— esa promesa no se cumplió. “Ella misma lo anunció, pero no lo hizo”, fustigó.
Además, sugirió a la mandataria "no pensar en sus amigos de Caracas".
Al tiempo que propuso a Castro entregar a Nicolás Maduro, sobre quien pesa una recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos.
Cálix recomendó a Xiomara Castro que el dinero de la recompensa por Maduro se destine a áreas prioritarias en el país.
“Podríamos usarlo para la educación y los hospitales de Honduras”, manifestó.
En otro fragmento de la entrevista, el diputado liberal arremetió contra Rixi Moncada, candidata del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).
Mencionó que Moncada "no puede firmar o promover la venida de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih).