Domingo con tormentas eléctricas y zonas secas en Honduras

San Pedro Sula.

Sin embargo, en algunas regiones se registrarán lluvias y tormentas eléctricas debido al ingreso de humedad desde el océano Pacífico .

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ), de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), informó que este domingo 17 de agosto se prevén condiciones secas en la mayor parte del país.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se presentarán en horas de la tarde y primeras de la noche, con una intensidad que variará de débil a moderada. Las zonas más afectadas serán el sur, suroccidente y parte del centro del territorio nacional. Entre los departamentos con lluvias se encuentran Choluteca, Comayagua, Copán, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara y Valle.

Condiciones secas en la mayor parte del país, sin embrago, por la tarde y primeras horas de la noche el ingreso de humedad desde el océano Pacífico generá precipitaciones débiles a moderadas, acompañadas de tormentas eléctricas en las regiones del sur, suroccidente y partes del... pic.twitter.com/IKjl7N2PPz

En Cortés, especialmente en el valle de Sula, las condiciones del clima serán secas este domingo.

En cuanto al oleaje, Copeco detalló que se mantendrá dentro de los parámetros normales, con alturas que oscilarán entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados como mínima en Intibucá y los 36 grados como máxima en Choluteca y Valle, consideradas las zonas más calurosas del país. En el Distrito Central y sus alrededores, los termómetros marcarán entre 19 y 30 grados, mientras que en el norte, departamentos como Cortés y Atlántida reportarán máximas de hasta 33 grados.

Las autoridades instaron a la población a tomar precauciones, principalmente en las zonas donde se esperan tormentas eléctricas, y a mantenerse informados a través de los canales oficiales de Copeco.