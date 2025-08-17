  1. Inicio
Domingo con tormentas eléctricas y zonas secas en Honduras

Este será el clima en Honduras este domingo. Algunas zonas recibirán tormentas eléctricas, según Cenaos, y la mayoría estará con condiciones secas

Una tarde lluviosa en Tegucigalpa.

Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula.

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), informó que este domingo 17 de agosto se prevén condiciones secas en la mayor parte del país.

Sin embargo, en algunas regiones se registrarán lluvias y tormentas eléctricas debido al ingreso de humedad desde el océano Pacífico.

El Sur e Islas de la Bahía, las zonas más afectadas por sismos en Honduras

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se presentarán en horas de la tarde y primeras de la noche, con una intensidad que variará de débil a moderada. Las zonas más afectadas serán el sur, suroccidente y parte del centro del territorio nacional. Entre los departamentos con lluvias se encuentran Choluteca, Comayagua, Copán, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara y Valle.

En Cortés, especialmente en el valle de Sula, las condiciones del clima serán secas este domingo.

En cuanto al oleaje, Copeco detalló que se mantendrá dentro de los parámetros normales, con alturas que oscilarán entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados como mínima en Intibucá y los 36 grados como máxima en Choluteca y Valle, consideradas las zonas más calurosas del país. En el Distrito Central y sus alrededores, los termómetros marcarán entre 19 y 30 grados, mientras que en el norte, departamentos como Cortés y Atlántida reportarán máximas de hasta 33 grados.

Las autoridades instaron a la población a tomar precauciones, principalmente en las zonas donde se esperan tormentas eléctricas, y a mantenerse informados a través de los canales oficiales de Copeco.

