Honduras: 3 menores rescatados elevan a 50 los casos de trata este año

San Pedro Sula, Honduras.

Tres niños fueron rescatados en las últimas horas en Honduras, víctimas de trata de personas, con lo que la cifra de menores salvados alcanza 50 en lo que va del año, según informó la comisionada de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (Cicesct), Sua Martínez.

Las víctimas rescatadas tienen edades que oscilan entre seis y 16 años, rango en el que los menores son más vulnerables a distintos tipos de explotación; el 90% de las víctimas corresponden a población infantil y adolescente.

El rescate fue posible gracias a la coordinación de diversas instituciones, entre ellas la Dirección Policial de Investigaciones, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, el Ministerio Público y otras entidades.

Martínez explicó que las bandas criminales utilizan engaños, chantajes, ciberdelitos sexuales y ofertas fraudulentas de trabajo para atraer a sus víctimas. Algunas de estas acciones ocurren incluso dentro del hogar, donde los niños confían en familiares cercanos, lo que hace que el 95% de las vulneraciones de derechos se produzcan en la intimidad familiar.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“La mayor parte de los abusos ocurre en lugares donde los niños creen estar seguros, como con sus padres, tíos o abuelos. Por eso es vital que los adultos estén atentos a señales de alerta: si un niño no quiere ir a casa de un familiar o actúa con miedo, hay que prestar atención y denunciar”, advirtió Martínez.